Tanju Çolak, o videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Bu bizi korkutuyor, üzerine gideceğim
Eski futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaştığı anlara ilişkin sosyal medyada yayılan videoyla ilgili konuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaştığı anlara ilişkin sosyal medyada yayılan videoyla ilgili konuştu.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı ve kendisini alkışladığı anlara ait olduğu öne sürülen video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yapan Çolak, videonun gerçeği yansıtmadığını ve yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğunu söyledi.
TYT Türk'e konuşan Çolak, yapay zekâ teknolojisinin ulaştığı seviyenin kendisini endişelendirdiğini belirterek, videonun tamamen sahte olduğunu ifade etti.
Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çolak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düşüncelerinin ise değişmediğini belirtti. Çolak, "Bu video gerçek değil, tamamen yapay zekâ ile yapılmış bir içerik. Şu gerçek ama Tayyip Bey'i bugün de görsem yarın da görsem o videodan daha fazla alkışlarım. Seviyorum, saygı duyuyorum" dedi.
apay zekânın kötüye kullanılabileceğine dikkat çeken eski futbolcu, "Yapay zekâ nerelere gitmiş. Bu beni korkutuyor. Bugün bunu yapan yarın ne yapar? Üzerine gideceğim, başvurular yapacağım" ifadelerini kullandı. Çolak, sahte görüntüler üzerinden kendisine yönelik yapılan olumsuz yorumlara da tepki göstererek, bu yorumların sahiplerini bağladığını söyledi.
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