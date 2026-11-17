Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çolak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düşüncelerinin ise değişmediğini belirtti. Çolak, "Bu video gerçek değil, tamamen yapay zekâ ile yapılmış bir içerik. Şu gerçek ama Tayyip Bey'i bugün de görsem yarın da görsem o videodan daha fazla alkışlarım. Seviyorum, saygı duyuyorum" dedi.