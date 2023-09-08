Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

İran'ın Faraşbend bölgesindeki bir köyde yaşayan Amoo Hadji, tam 65 yıldır duş almıyordu. Banyo yapmayı bir kenara bırakın, hiçbir şekilde su ve sabunla temas etmiyor, traş olmuyor ve sadece hayvan leşleriyle besleniyordu. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam süren yaşlı adamın vücudu kir tabakası ile kaplanmıştı. En ilginç rekorlardan birine imza atan 85 yaşındaki adam, ''Dünyanın en pis adamı'' seçilmişti. Amoo Hadji, köylüler tarafından yıkanmasının ardından hayatını kaybetti. Yaşlı adamın hiç yıkanmamasının sebebi ise duyanları oldukça şaşırtıyor.