2023-09-08 19:48:36 Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek
''Dünyanın en kirli adamı'' olarak seçilen yaşlı adam, dünya basınına da konu olmuştu. "Hacı Amca" lakaplı adam, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti. Amoo Hadji'nin bu durumda olmasının sebebi ise duyanları şaşkına çeviriyor. Dünya İran'dan gelen haberi konuşuyor. İran'ın Faraşbend bölgesinde yaşayan Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak türden bir rekora sahipti. Tamı tamına 65 yıldır hiç yıkanmamış, su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmamış ve tıraş olmamıştı. Üstelik sadece hayvan leşleriyle besleniyordu.