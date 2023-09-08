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Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

2023-09-08 19:48:36
Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

''Dünyanın en kirli adamı'' olarak seçilen yaşlı adam, dünya basınına da konu olmuştu. "Hacı Amca" lakaplı adam, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti. Amoo Hadji'nin bu durumda olmasının sebebi ise duyanları şaşkına çeviriyor. Dünya İran'dan gelen haberi konuşuyor. İran'ın Faraşbend bölgesinde yaşayan Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak türden bir rekora sahipti. Tamı tamına 65 yıldır hiç yıkanmamış, su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmamış ve tıraş olmamıştı. Üstelik sadece hayvan leşleriyle besleniyordu. 

#1
Foto - Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

İran'ın Faraşbend bölgesindeki bir köyde yaşayan Amoo Hadji, tam 65 yıldır duş almıyordu. Banyo yapmayı bir kenara bırakın, hiçbir şekilde su ve sabunla temas etmiyor, traş olmuyor ve sadece hayvan leşleriyle besleniyordu. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam süren yaşlı adamın vücudu kir tabakası ile kaplanmıştı. En ilginç rekorlardan birine imza atan 85 yaşındaki adam, ''Dünyanın en pis adamı'' seçilmişti. Amoo Hadji, köylüler tarafından yıkanmasının ardından hayatını kaybetti. Yaşlı adamın hiç yıkanmamasının sebebi ise duyanları oldukça şaşırtıyor.

#2
Foto - Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

İran'ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde yaşayan Amoo Hadji, tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyor ve tıraş olmuyordu. Banyo yapmak bir kenara dursun, su ve sabunla hiçbir şekilde temas etmiyordu. Taze yiyeceklere erişebilmesine rağmen tercih etmeyen Hadji, genellikle hayvan leşleri ile besleniyordu.

#3
Foto - Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

Dünya basınına konu olan bu olay sonrası Hacı Amca" lakaplı 85 yaşındaki Hadjii, 'dünyanın en kirli adamı' seçilmişti. Köy halkının büyük bir kısmı Hadji'nin sudan korktuğunu düşünüyordu. Psikologlar ise kendisinin bir çocukluk travması yaşadığını ve bu yüzden yıkanmaktan kaçtığını düşünüyordu. Ancak sebebi düşünüldüğü gibi çıkmadı.

#4
Foto - Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

Birkaç yıl önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen Amoo Hadji, durumu fark ettiğinde kaçmış ancak uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti. Ancak yaşlı adam banyo yapmasının üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından hastalanarak hayatını kaybetti. Köyde Hadji ile birlikte yaşayan kişiler ise bu durumun aşk acısından sonra ortaya çıktığını ifade ediyor.

#5
Foto - Tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! İşte altında yatan acı gerçek

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