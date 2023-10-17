2023-10-17 14:07:48 Tamı tamına 4 milyon yıl sonra topraktan çıkarıldı! Çıkarılış anına şahit olanların ağızları bir karış açık kaldı! Yok böyle bir şey
Avrupa'da kaybolduktan tam 4 milyon yıl sonra topraktan çıkarıldı. O anlara şahitlik edenler gözlerine inanamadı, adeta büyülendi. Toprağın arasından çıkan devasa bir hayvana ait kalıntılar, Avrupa'daki son timsahın kalıntıları olabilir. Ekip, pek çok hayvana ait kalıntılar bulduğu bölgede daha önce hiç timsah kalıntısı bulunmadığını belirtti. Avrupa fosil kayıtlarında bu döneme ait türünün tek örneği olduğunu söyledi.