Tamı tamına 4 milyon yıl sonra topraktan çıkarıldı! Çıkarılış anına şahit olanların ağızları bir karış açık kaldı! Yok böyle bir şey

Kalıntılar arasında nesli tükenmiş bir fil benzeri memeli türü olan mastodonlar, gergedanlar, iki tür at, çeşitli büyüklükteki sığırlar, büyük ve küçük geyikler, domuzlar, büyük etoburlar ve kaplumbağalar yer alıyor. Alandan çıkarılan çökeltilerin incelenmesi aynı zamanda kemirgenler, tavşanlar ve sivrifareler de dahil olmak üzere çok sayıda küçük memeli kalıntısının varlığını ortaya çıkardı; çeşitli amfibiler; sürüngenler; ve balıkların yanı sıra büyük miktarda odun ve bitki kalıntıları da bulunmaktadır. Ancak ekibin bulduğu belki de en ilgi çekici fosil, Baza-1'de ortaya çıkarılan ilk fosil olan timsah dişiydi. Araştırmacılar, dişin Afrika kökenli bir timsah türünü temsil ettiğini ve bunun Avrupa fosil kayıtlarında bu döneme ait türünün tek örneği olduğunu söyledi. Bu, onun Kıtada bulunan son timsah türü olduğunu gösteriyor. IPHES'in ortaklarından Bienvenido Martínez Navarro, "Bu, 6 milyon yıl kadar önce Messiniyen tuzluluk krizi sırasında Akdeniz'in kurumasından hemen önce denizin bir kolunu geçerek İber Yarımadası'na gelen Afrika kökenli bir timsah türüdür. Büyük olasılıkla Avrupa'daki son timsahtır." dedi. Messiniyen krizi yaklaşık 6 ila 5,3 milyon yıl önce meydana gelen jeolojik bir olaydı.