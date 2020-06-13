Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatı nasıl alınır?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatı nasıl alınacak? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerinde çalışılıyor. 2022'de hayata geçmesi planlanan yeni emeklilik sistemine göre, BES sistemindeki devlet desteğine işveren katkısının da eklenmesi bekleniyor. 1 Ocak 2022’den önce sigortalı olan kişiler ne kadar kıdem tazminatı verileceği de belli oldu. Peki TES ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? Tamamlayıcı emeklilikte prim ödemesi ne kadar? TES’te işten çıkartılan devlet katkısı alabilecek mi? İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi detayları…