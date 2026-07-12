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Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

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Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, askeri erkanla birlikte Irak ve İran sınırının sıfır noktasındaki Şemdinli Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ne çıkarma yaparak, Cumhurbaşkanı liderliğindeki "Terörsüz Türkiye" projesinin kesin olarak başarıya ulaşacağını ilan etti. Ankara'daki kritik NATO Zirvesi boyunca 3 katmanlı güvenlik tedbirinin eksiksiz uygulandığını belirten Bakan Çiftçi, sınır hattında kahramanca nöbet tutan Mehmetçik sayesinde eski terör odaklarının temizlendiğini ve asayiş döneminin başladığını vurguladı.

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Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum" dedi.

#2
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Hakkari'ye gelen Çiftçi, Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

#3
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Üs bölgesini gezerek burada görevli personelle sohbet eden Çiftçi, komutanlardan hem bölge hem de yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

#4
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çiftçi, üs bölgesindeki jandarma personelini ziyaret ettiklerini söyledi.

#5
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Söz konusu üs bölgesinin stratejik bir üs bölgesi olduğunu belirten Çiftçi, "İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla yaşayabiliyoruz. "

#6
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

"Günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Bunun en büyük müsebbibi de burada görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız. "

#7
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

"Bu vesileyle bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş olan Mehmetçiklerimizi, bütün jandarmamızı, polisimizi, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

#8
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

"(Nato Zirvesi) 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık" Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ve alınan güvenlik önlemlerine değinen Çiftçi, şunları kaydetti: "3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini oluşturuyordu, liman illerimizle beraber. Sınır bölgelerimiz, sınır illerimiz de üçüncü katmanı oluşturuyordu. Şu anda bulunduğumuz mevki de üçüncü katmanda sınır illerimizden birisini oluşturuyor. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız, belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

#9
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Güvenlik güçlerinin kazasız, belasız görev yapması temennisinde bulunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

"Bu bölge aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye', 'terörsüz bölge' uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin de hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah devletimizi, milletimizi her daim payidar eylesin diye de dua ve niyazda bulunuyorum."

#11
Foto - Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek

Çiftçi'ye ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

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