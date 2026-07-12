Bakan Çiftçi'den ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu! Mücadele kararlılıkla devam edecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, askeri erkanla birlikte Irak ve İran sınırının sıfır noktasındaki Şemdinli Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ne çıkarma yaparak, Cumhurbaşkanı liderliğindeki "Terörsüz Türkiye" projesinin kesin olarak başarıya ulaşacağını ilan etti. Ankara'daki kritik NATO Zirvesi boyunca 3 katmanlı güvenlik tedbirinin eksiksiz uygulandığını belirten Bakan Çiftçi, sınır hattında kahramanca nöbet tutan Mehmetçik sayesinde eski terör odaklarının temizlendiğini ve asayiş döneminin başladığını vurguladı.