Tam 75 yıldır bu işi yapıyor!

Günde 5,6 adet ayakkabı yaptığını ifade eden Gurcum, "Mesleğimi çok seviyorum ve halen de çalışmaya devam ediyorum. At eyeri yapıyorum ve Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyorum. Çalıştığım masam 60 yıllık, kullandığım makinemi 1960 yılında aldım. Tamiratını bile ben yapıyorum. Bazen de tamirci çağırıyorum. Artık eskisi gibi değilim, yaşlandım" diye konuştu.