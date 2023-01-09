Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

Narenciye ürünlerinin sularını satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz ise, "50 yıldır bu işi yapıyorum. Hediyelik eşya ve portakal, mandalina ve nar sıkıp sularını satıyoruz. Gelen turistlere hizmet veriyoruz. En çok portakalları ve yeşillikleri seviyor turistler. Yeşilliklere çok önem veriyorlar. Satılık ev, tarla soruyorlar; böyle tapulu yerler almak istiyorlar. Portakal suyunu bir bardağını 20 liraya veriyoruz. Kışın da yazın da gelen turist aynı ama Aspendos'a çok turist geliyor. Bu yıl en fazla Rus turist gelirken, Alman ve Fransız turistler de gelmeye başladı bu sıralar. Memnunuz ama daha fazla turist gelirse daha çok memnun oluruz" şeklinde konuştu. Serik ilçesinde 1969 yılında Cüneyt Arkın, Mine Mutlu, Bilal İnci ve Aliye Rona gibi isimlerin rol aldığı Ala Geyik filmi çekilmişti.