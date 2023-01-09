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Yaşam
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Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

2023-01-09 11:52:07
Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

83 yaşındaki Durmuş Yılmaz, Aspendos Antik Kenti'nin su kemerleri yanında 63 yıldır geçimini meyve suyu satarak sağlıyor.

#1
Foto - Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Aspendos Antik Kenti'nin tarihi su kemerleri yanındaki esnaf, geçimini narenciye suyu ve el işi yaparak sağlıyor. Serik ilçesindeki Aspendos, turizmin başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ören yerleri arasında yer alıyor. Antik kentin yanı sıra, tarihte kente su taşımış olan su kemerleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Su kemeri yakınına kurulan küçük esnaf ise gelen ziyaretçilere hem el işlerini hem de bahçelerinden topladıkları narenciye ve meyvelerin sularını satarak geçimini sağlıyor.

#2
Foto - Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

Aspendos Antik Kenti yanında bulunan tarihi su kemerlerinde baba oğul geçimini el işi ve narenciye ürünlerini sıkıp, sularını satarak sağlıyor. Yıllardır sürdürdükleri işi meslek edinen ve 63 yıldır el işi örüp satan 83 yaşındaki Durmuş Yılmaz, "20 yaşımdan bu işi yapıyorum ve seviyorum. Turizmde çocuklarımın yanında el işi örüp satıyorum" dedi.

#3
Foto - Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

Bir anısını da paylaşan Yılmaz, "Burada daha önce Cüneyt Arkın ve Mine Mutlu ile film çektik. Film de rol gereği Cüneyt Arkın ile kavga ettik. 1 ay burada arkadaşlık ettik, ölünce çok üzüldük. Çok güzel ata binerdi, at giderken atlayıp iner binerdi. Çok cesur biriydi. Halkı biriktirip herkesin filmde görünmesini isterdi. Filmde burada düğünde gelin alması yaptı. Beraber burada zamanlarımızı geçirdik" diye konuştu.

#4
Foto - Tam 63 yıldır! Tarihi kent ailenin geçim kapısı oldu

Narenciye ürünlerinin sularını satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz ise, "50 yıldır bu işi yapıyorum. Hediyelik eşya ve portakal, mandalina ve nar sıkıp sularını satıyoruz. Gelen turistlere hizmet veriyoruz. En çok portakalları ve yeşillikleri seviyor turistler. Yeşilliklere çok önem veriyorlar. Satılık ev, tarla soruyorlar; böyle tapulu yerler almak istiyorlar. Portakal suyunu bir bardağını 20 liraya veriyoruz. Kışın da yazın da gelen turist aynı ama Aspendos'a çok turist geliyor. Bu yıl en fazla Rus turist gelirken, Alman ve Fransız turistler de gelmeye başladı bu sıralar. Memnunuz ama daha fazla turist gelirse daha çok memnun oluruz" şeklinde konuştu. Serik ilçesinde 1969 yılında Cüneyt Arkın, Mine Mutlu, Bilal İnci ve Aliye Rona gibi isimlerin rol aldığı Ala Geyik filmi çekilmişti.

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