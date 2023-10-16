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Yaşam
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Tam 50 senedir ekranların arkasında

2023-10-16 12:30:59
Tam 50 senedir ekranların arkasında

Amasya'da 50 senedir televizyon tamirciliği yapan Demirci, mesleğini ilk günkü aşkıyla sürdürüyor.

#1
Foto - Tam 50 senedir ekranların arkasında

Amasya’da televizyon tamirciliği yapan Rahmi Demirci, 50 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

#2
Foto - Tam 50 senedir ekranların arkasında

Mesleğe 50 yıl önce çırak olarak başlayan evli ve 3 çocuk babası Demirci, askerliğini yaptıktan sonra kendi dükkanını açtı. Zaman içerisinde kendini geliştirerek aranan ustalardan biri olan 60 yaşındaki Demirci, bu sürede pek çok çırak ve kalfanın da yetişmesine katkı sağladı.

#3
Foto - Tam 50 senedir ekranların arkasında

Radyo ve siyah - beyaz televizyon tamiriyle adım attığı mesleğinde bugün son teknoloji televizyonlara kadar hepsinin bakım ve onarımını yapan tecrübeli usta, “Çağa ve teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni model televizyonlar çıkıyor. Parça bulmakta zorlansak da tamirini gerçekleştiriyoruz” dedi.

#4
Foto - Tam 50 senedir ekranların arkasında

Her sabah günün erken saatlerinde Pirinçci Mahallesi'ndeki dükkanının yolunu tutup hazırlıklarını yaparak müşterilerini bekleyen Demirci, “İş yerinde akşama kadar televizyon ekranlarının arkasındayım. Eve gidince televizyonun önüne geçiyorum. Yoğunluktan dolayı burada televizyon izlediğim söylenemez” diye konuştu.

#5
Foto - Tam 50 senedir ekranların arkasında

Rahmi Demirci, Amasya Esnaf Odaları Birliği tarafından Yılın Ahi Ustası seçilerek plaket almıştı.

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