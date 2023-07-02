2023-07-02 16:20:48 Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yıldır hizmet veriyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yıldır hizmet veriyor.
Adını İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprüdür.
İnşaatına 29 Mayıs 1985 tarihinde başlanılmış ve halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan ve Türk-Japon-İngiliz ortaklığıyla gerçekleştirilen FAtih Sultan Mehmet Köprüsü, 3 Temmuz 1988 tarihinde hizmete açıldı.
1.510 metre uzunluğa ve 105 metre yüksekliğe sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşaatı 3 yılda tamamlandı.
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