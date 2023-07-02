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Yaşam
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Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

2023-07-02 16:20:48
Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 35 yıldır hizmet veriyor.

#1
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

Adını İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprüdür.

#2
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

İnşaatına 29 Mayıs 1985 tarihinde başlanılmış ve halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan ve Türk-Japon-İngiliz ortaklığıyla gerçekleştirilen FAtih Sultan Mehmet Köprüsü, 3 Temmuz 1988 tarihinde hizmete açıldı.

#3
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

1.510 metre uzunluğa ve 105 metre yüksekliğe sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşaatı 3 yılda tamamlandı.

#4
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

#5
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

#6
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

#7
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

#8
Foto - Tam 35 yıldır İstanbullulara hizmet veriyor

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