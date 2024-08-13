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Yaşam
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Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

2024-08-13 11:57:04
Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Geçtiğimiz yıl 50 ton çöp çıkarılan evden 30 ton daha atık çıktı.

#1
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Eskişehir'de önceki yol evinden 50 ton çöp çıkarılan engelli vatandaş yeniden sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı.

#2
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Oluşan kötü koku nedeniyle vatandaşların yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi ekipleri, yaklaşık 30 ton daha atık çıkarttığı evi temizledi.

#3
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında dairesi bulunan ve engelli olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Bülent K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı.

#4
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Dairesindeki alanın iyice dolması üzerine şahıs kendi garajı ve ortak kullanım alanı olan apartman bahçesinde de çöpler biriktirdi. Bunun sonucunda oluşan kötü koku ve manzara mahalleliye rahatsızlık verdi. Tepki gösteren vatandaşların konuyla ilgili olarak yetkililerden yardım istemesi üzerine Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.

#5
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Alınan mahkeme kararı sonrasında Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2 adet kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde hanenin temizlenmesi amacıyla adrese gitti. Kapıyı açması istenen Bülent K., çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı. Bunun üzerine daireye çilingir yardımıyla girildi. Tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye güçlükle giren belediye ekipleri, adresten yaklaşık 30 ton çöp çıkarttı.

#6
Foto - Tam 30 ton çıkarıldı! Yine aynı ev yine aynı manzara

Bahsi geçen dairede çöp toplanması nedeniyle apartmanda pis koku yayılması üzerine geçen yıl da apartman sakinleri şahısla ilgili savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Ekipler, yine tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireyi yaklaşık 50 ton çöpten arındırmıştı.

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