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Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

2023-09-19 12:12:52
Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Tokat'ta Komana Antik Kenti'ndeki kaya mezar, bölgeden geçen yolcuların dikkatini çekiyor.

#1
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Tokat-Niksar karayolu üzerinde milattan önce 3. yüzyılda yapıldığı düşünülen kaya mezar dikkat çekiyor.

#2
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Komana Antik Kenti'ne ait olduğu söylenen mezar, 2 odalı olarak inşa edilmiş. Etrafı tel örgülerle kapalı olan kaya mezar, fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu.

#3
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Karayoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan mezara ulaşım ise kolaylıkla sağlanıyor.

#4
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Mezarı yolculuk yaparken fark ettiklerini belirten Şükrü Alper Kaylar, "Yolculuğumuz sırasında gördük, kayada deliği görünce merak ettik. Antik bir dönemden kaldığını düşündük, görmek istedik.

#5
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Buradaki tabelada bilgilendirme yapmışlar. Milattan önce 3. yüzyıldan kalma Komana Antik Kenti'ne ait olduğu yazıyordu. İçerisinde 2 oda varmış, 2 adet mezarı bulunuyormuş. Geldik fotoğraf çekindim. İçerisine giriş yok, dışardan bakabiliyoruz.

#6
Foto - Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda

Çevre düzenlemesi konusunda eksik kalmış biraz. Fotoğraflarımız da güzel çıktı. Yoldan geçerken fark ettik, yola 300 metre uzaklıkta" şeklinde konuştu.

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