2023-09-19 12:12:52 Tam 24 asırdır ayakta! Herkesin gözü bu mezarda
Tokat'ta Komana Antik Kenti'ndeki kaya mezar, bölgeden geçen yolcuların dikkatini çekiyor.
79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet
Milyonlarca emeklinin beklediği ara zammın detayları belli oldu! Bakın en düşük maaş kaç para olacak
Tokat'ta Komana Antik Kenti'ndeki kaya mezar, bölgeden geçen yolcuların dikkatini çekiyor.
Tokat-Niksar karayolu üzerinde milattan önce 3. yüzyılda yapıldığı düşünülen kaya mezar dikkat çekiyor.
Komana Antik Kenti'ne ait olduğu söylenen mezar, 2 odalı olarak inşa edilmiş. Etrafı tel örgülerle kapalı olan kaya mezar, fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu.
Karayoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan mezara ulaşım ise kolaylıkla sağlanıyor.
Mezarı yolculuk yaparken fark ettiklerini belirten Şükrü Alper Kaylar, "Yolculuğumuz sırasında gördük, kayada deliği görünce merak ettik. Antik bir dönemden kaldığını düşündük, görmek istedik.
Buradaki tabelada bilgilendirme yapmışlar. Milattan önce 3. yüzyıldan kalma Komana Antik Kenti'ne ait olduğu yazıyordu. İçerisinde 2 oda varmış, 2 adet mezarı bulunuyormuş. Geldik fotoğraf çekindim. İçerisine giriş yok, dışardan bakabiliyoruz.
Çevre düzenlemesi konusunda eksik kalmış biraz. Fotoğraflarımız da güzel çıktı. Yoldan geçerken fark ettik, yola 300 metre uzaklıkta" şeklinde konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23