Tam 189 ülkeye gönderdik! Tarımın bittiği ülkeye bak sen

2023 yılının ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Başkan Uçak, “2023 yılının hepimiz için çok önemli bir anlamı ve önemi var. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu yüzden ihracatçılarımızla beraber tüm gücümüzle ihracatımızı artırmak, yeni rekorlara imza atmak istiyoruz. 2023 yılında katma değeri yüksek ürünlere daha çok önem vermek, bu ürünleri göz önüne çıkarmak istiyoruz. İhracatımızı artırmak için ihracat miktarını artırmaktansa ihraç değerini artırmayı önemsiyoruz. Kilogram fiyatı son derece yüksek ve C vitamini deposu olan Kumkat, özel ambalaj ve reçeteler ile piyasaya sunabileceğimiz soslar, meyve ve sebze cipsleri gibi ürünleri parlatmak ve bu ürünlere özel projeler üretmek istiyoruz. Bu senenin zorlu bir yıl olacağını da biliyoruz. Avrupa’daki durgunluk bu yıl kendini daha bariz bir şekilde hissettirecektir. Ama hem Avrupa ve Amerika’daki payımızı koruyarak yeni pazarlarla birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılında da başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz ve ihracatımızı artıracağız” dedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık da yeni pazarlar konusunda çalışmalarının gerektiğini vurgularken, “2022 yılı öyle ya da böyle geçti Bizler için ihracat olarak gerileme olması ama zor bir yıl oldu. 2023 yılında tabi ki ben daha zor bir yıl bekliyorum. Bu ekonomik sorunların, enerji fiyatlarının artması ve salgının sonuçlarını 2023’te de göreceğiz. Ben özellikle Avrupa’da bir resesyon bekliyorum. O nedenle bizim yeni pazarla konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor. Mevcut pazardaki payımızı da düşürmemek için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle de pestisit konusunda. Bizim yeni yılda kalıntı durumunu tespit etmeden ürünü hasat etmememiz gerekiyor. Bu konuda da bir proje yürütüyoruz. Tabii bunu tabanda yani üreticide oluşturmak gerekiyor. Biz üretilen ürünlerin sadece yüzde 10’unu ihraç edebiliyoruz. Kalan yüzde 90 kalıntı, sanayi ya da iç pazarda tüketiliyor. Yüzde 10’da pestisit konusunda sorunlar oluşturuyor. Bizim bu nedenle bunu artırmamız gerekiyor. U konuda gerekeni yapmazsak 2023 ve 2024 yılında büyük zorluklar bizi bekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.