Öyle bir işe yaradı ki… Deniz dibindeki yosun deyip geçmeyin
AA Giriş Tarihi:

Öyle bir işe yaradı ki… Deniz dibindeki yosun deyip geçmeyin

Sinop Üniversitesi’nin “Büyük Temizlik Projesi” kapsamında deniz yosunlarından elde edilen gübreyle marul ve çilekte başarılı ve organik üretim sağlandı.

#1
Deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkisinin azaltılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Sinop Üniversitesi öncülüğünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" çerçevesinde 2 yıl önce uygulamaya konulan "Büyük Temizlik Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında daha önce Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında üretimi yapılan yosun gübresi, yine aynı fakülte bahçesinde oluşturulan serada marul ve çilek fidesi yetiştirilmesinde kullanıldı. Marul ve çilekte olumlu sonuç alınan gübrenin, ilerleyen süreçte farklı meyve ve sebze fidelerinin yetiştirilmesinde de kullanılması hedefleniyor. Fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, Avrupa Birliği'nce desteklenen, Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversitelerinin de ortağı olduğu projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

#2
Projenin ilk etabında yosunlardan gübre üretimi noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatan Bat, bunda başarılı olduklarını dile getirdi. İkinci etapta ise üretilen gübrenin sebze ve meyve yetiştiriciliğinde vereceği sonuçları değerlendirdiklerini belirten Bat, "Denizden kıyıya vuran algleri topladık ve bunlardan gübre elde etmeye çalıştık. Bu gübreler hem sıvı hem katı hem de kompos şeklinde yapıldı. Daha sonra uzman araştırmacı arkadaşlarımız hem marul hem de çileklerde denedi." dedi.

#3
YOSUNDAN ELDE EDİLEN GÜBREYLE ORGANİK TARIM YAPILIYOR: Prof. Dr. Bat, denemenin son derece başarılı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Şu anda hem marullar hem çilekler büyümeye başladı. Marullar tam olarak toplanacak hale 5-10 gün içinde gelecektir. Çilekte de yeni yeni kızarmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar yaklaşık 1,5 aylık süreçte bu hale geldi.

#4
Tahminlerimize göre 1-2 hafta içinde buranın tamamen kırmızı çileklerle ve büyük büyük marullarla kaplanmış olacağını göreceğiz. Bunların hepsi organik. Gübre koyduğumuz çilek ve marulların diğer doğal olarak bıraktığımız marul ve çileklerden biraz daha irice olduğunu görüyoruz. Bu da hedefimize ulaştığımızı gösteriyor."

+90 (553) 313 94 23