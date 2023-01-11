Taksiciden Rus turiste tepki çeken teklif: 100 dolar bana verirsen...

Bunun üzerine turist kız Makhno, taksiciye mesajlaşma uygulaması üzerinden yazarak telefonunu getirmesini istedi. Taksici ise genç kıza telefonunun fotoğrafını göndererek, bulunduğu yerden otele gelmek için yakıt harcayacağını ve müşteri almadan boş şekilde geleceğini söyledi. Bir süre genç kızla mesajlaşan taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. Genç kız ücreti bin 900 Türk lirası olarak ödemeyi kabul etti ancak taksici ortalıktan kayboldu. Yaşananların ardından otel yetkilileri bir kez daha İstanbul Taksiciler Esnafı Odası’nı arayarak durumu anlattı. Oda yetkilileri ise iddiaya göre Erdem Elmaslar’a, “bizim işimiz değil, ilgilenmeyiz” diyerek şikayeti almadı. Daha sonra İBB Çözüm Merkezini arayan Elmaslar, taksicinin turist kızdan unuttuğu telefonu karşılığında 100 dolar istediğini anlattı. Ancak İBB Çözüm Merkezi yetkilileri de, olayın kendilerini ilgilendirmediğini ve emniyete gidip şikayette bulunmaları gerektiğini söylediği iddia edildi.