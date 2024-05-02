Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Yeni sezon için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan ezeli rakipler, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldi. Hem sarı lacivertlilerin hem de siyah beyazlıların, İstanbul'a gelecek o isimle masaya oturacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)