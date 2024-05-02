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Spor
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Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

2024-05-02 13:30:58
Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Yeni sezon için birçok futbolcuyla görüşme halinde olan ezeli rakipler, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldi. Hem sarı lacivertlilerin hem de siyah beyazlıların, İstanbul'a gelecek o isimle masaya oturacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

#1
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezon transferde iddialı isimleri kadrolarına katmanın peşinde.

#3
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Bu doğrultuda iki takımın transfer gündemine dair flaş bir haber geldi.

#4
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Dünyanın en önemli santrforlarından biri olan Romelu Lukaku'nun menajerinin yakında İstanbul'a geleceği iddia edildi.

#5
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Bu iddia futbol kamuoyunda büyük heyecan oluşturdu.

#6
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Sarı-Lacivertliler'de Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

#7
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek olan Beşiktaş'ın da Lukaku ile ilgilendiği belirtiliyor.

#8
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Aboubakar ve Cenk Tosun'dan istediği performansı alamayan Kartal, kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı.

#9
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, 42 maçta 19 gol atarken 4 de asist yaptı.

#10
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Tecrübeli golcü, Roma ve Chelsea dışında İnter, Everton, Manchester United, Anderlecht ve West Bromwich gibi takımların formasını giydi.

#11
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

MİLLİ TAKIM'DA DA DÖKTÜRÜYOR

#12
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Belçika Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romelu Lukaku, 114 maçta 83 kez rakip fileleri havalandırdı.

#13
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

Uzun boyu ve fiziği sayesinde rakip stoperlere zor anlar yaşatan Lukaku, bitiriciliğiyle dünyanın en önemli forvetleri arasında gösteriliyor.

#14
Foto - Takımdan tamamen çıkarılması bekleniyor: Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!

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