2024-01-30 10:38:01 Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu
Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını geride bıraktı...
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Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını geride bıraktı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu.
Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.
GRİ RENK LİDELİĞİ ELE GEÇİRDİ
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.
2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.
En çok satılan otomobil rengi 342 bin 175 adet ile gri oldu. İkinci sırada 253 bin 851 adet ile beyaz renk var.
3. Mavi 116 bin 412 adet satıldı
4. Siyah 106 bin 873 adet satıldı
5.Kırmızı 69 bin 766 adet satıldı
6.Yeşil 25 bin 279 adet satıdı
7.Turuncu 18 bin 828 adet satıldı.
8.Sarı 5 bin 245 adet satıldı
Diğer 2 bin 679 adet satıldı.
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