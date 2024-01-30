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Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu
Otomotiv
15
Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

2024-01-30 10:38:01
Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını geride bıraktı...

#1
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu.

#2
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.

#3
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

GRİ RENK LİDELİĞİ ELE GEÇİRDİ

#4
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

#5
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

#6
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

En çok satılan otomobil rengi 342 bin 175 adet ile gri oldu. İkinci sırada 253 bin 851 adet ile beyaz renk var.

#7
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

3. Mavi 116 bin 412 adet satıldı

#8
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

4. Siyah 106 bin 873 adet satıldı

#9
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

5.Kırmızı 69 bin 766 adet satıldı

#10
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

6.Yeşil 25 bin 279 adet satıdı

#11
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

7.Turuncu 18 bin 828 adet satıldı.

#12
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

8.Sarı 5 bin 245 adet satıldı

#13
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

Diğer 2 bin 679 adet satıldı.

#14
Foto - Tahtını kaptırdı! Otomotivde bir dönemin sonu

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