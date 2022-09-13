"Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay kabri başında anıldı

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Metin Öztürk, "Metin Oktay, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun taçsız kralı. Centilmenliği ve beyefendiliğiyle hep örnek olmuş. 1961'de Palermo'ya transfer olduğunda benim gibi o tarihte doğanların adlarını ebeveynleri Metin koymuş. Bu ismi onurla taşıyorum. Beyefendiliğiyle Türk sporunun bir sembolü oldu. Vefatının 31. yıl dönümü sebebiyle buradayız. Maalesef o hazin vefat haberini rahmetli babamdan duydum. İstanbul'dan Bursa'ya giderken aradı. Arabayı kenara çektim ve 20 dakika hüngür hüngür ağladım. İnşallah yeni Metin Oktay'lar Türk futbolunda devam edecek. Tanışma şerefine de nail oldum. 2-3 kez elimden tutup beni maça götürdü. Kemerburgaz'daki tesislerimizin adı da Metin Oktay Tesisleri olacak. Metin Oktay hep yanımızda." ifadelerini kullandı.