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Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

2024-01-30 07:30:04
Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

İstanbul Büyükçekmece'de yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapılan 144 adet villa kent ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre İSKİ Havza Yönetmeliği gereği iki parselde iki 102 adet villa yapılması gerekirken 144 villa yapıldığı, değeri 72 Milyon Doları bulan 36 adet fazla villa yapıldığı tespit edildi.

#1
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve Gül İnşaat tarafından yapılan 144 adet villa kentte deprem yönetmeliğine aykırı olarak çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon yapılmıştı.

#2
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nur Aydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan köylülerin bir çivi bile çakamamaktan isyan ettiği alanda inşa edilen 144 usulsüz villaya ilişkin detaylar gün geçtikçe netleşiyor.

#3
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

İSKİ'NİN DE SORUMLULUĞU VAR Projedeki usulsüzlükler kervanında İBB'ye bağlı İSKİ'nin de sorumluluğunun olduğu ortaya çıktı. Bölgenin Büyükçekmece Göl Havzası'nda bulunması sebebiyle yapılması planlanan mimari projelerin, yapı ruhsatı öncesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde onaylanmadan İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve kontrol edilmesi gerekiyordu. Projede İSKİ Havza Yönetmeliği'nin hiçe sayıldığı anlaşıldı.

#4
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

Büyükçekmece Göl Havzası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notları ve İSKİ Havza Yönetmeliği notlarına göre 4 Mevsim İstanbul Projesi'nde iki ayrı parsele inşa edilen villalarda her 2500 metre kareye bir villa yapılması gerekiyordu.

#5
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

Büyük olan yaklaşık 200 dönümlük parsele 76 adet villa yapılması gerekirken 106 adet villa yapıldığı, 67 dönümlük küçük parselde ise 26 adet villa yapılması gerekirken 32 adet villa inşa edildiği ortaya çıktı.

#6
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

36 ADET FAZLA VİLLA İNŞA EDİLMİŞ Böylece 36 adet villanın hukuksuz yapıldığı belirlendi.

#7
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

İSKİ Havza Yönetmeliği'ne de uyulmadığı tespit edilen projede fazladan yapılan 36 adet villanın maddi değerinin 72 Milyon Doları bulduğu öğrenildi.

#8
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

#9
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

#10
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

#11
Foto - Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

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