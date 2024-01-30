Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde bir usulsüzlük daha

İstanbul Büyükçekmece'de yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapılan 144 adet villa kent ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre İSKİ Havza Yönetmeliği gereği iki parselde iki 102 adet villa yapılması gerekirken 144 villa yapıldığı, değeri 72 Milyon Doları bulan 36 adet fazla villa yapıldığı tespit edildi.