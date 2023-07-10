2023-07-10 14:34:19 Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Gazi Yakup Satar caddesi ile Gaffar Okkan caddesinin kesiştiği noktaya yakın boş bir alanın köşesinde bulunan metruk yapı, yıkılma tehlikesine rağmen yıllardır olduğu gibi bekliyor. Çevresinin tamamen yapılaştığı, yeni binaların bulunduğu boş arsa üzerindeki bina çirkin de bir görüntü veriyor. İçerisine kimsenin girmemesi için kapı ve pencereleri beton ve tuğla ile örülen, çevresini otların sardığı, üstünde ağaçların yetiştiği iki katlı yapının çevresindeki boş alan çevredeki vatandaşlar tarafından araç park alanı olarak kullanılıyor. Tehlike arz ettiği her hali ile belli olan metruk binanın yıkılarak muhtemel risklerin ortadan kaldırılması isteniyor.