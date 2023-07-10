Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

“Bu bina belki 10 yıldan daha fazladır aynı durumda. İçeri girip çıkan olmasın diye kapı ve pencereleri kapatıldı. Etrafı ot ve ağaçlarla kaptı. Hatta çatısında bir ağaç bile çıkmış. Üzerine ‘Dikkat! Yıkılma tehlikesi olduğundan binaya girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela konulması durumu zaten anlatıyor. Şehrin merkezinde böyle bir tehlikeli binanın yıllardır bu şekilde durması hayret verici. Görüntü kirliliği yanında hem yakında yaşayanlar, gelip geçenler, hem de çevresindeki boş alana araçlarının park edenler için tehlike arz ediyor. Bildiğim kadarı ile İçişleri Bakanlığının tehlike arz eder, alkol, uyuşturucu ve benzeri kötü amaçla kullanımların önüne geçmesi için bu tip binaların yıktırılması için talimatı var. Eskişehir’de buna benzer çok sayıda binanın yıkıldığını biliyorum, ama bunun gibi metruk binalar hala var. Kısacası binanın kendiliğinden yıkılması, çevreye zarar vermesi mi bekleniyor? Yöneticilerin yetkilerini kullanıp bu tip binaları yıkmaları, tehlike arz etmeyecek duruma getirmeleri gerekir”