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Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

2023-07-10 14:34:19
Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde Gazi Yakup Satar caddesi ile Gaffar Okkan caddesinin kesiştiği noktaya yakın boş bir alanın köşesinde bulunan metruk yapı, yıkılma tehlikesine rağmen yıllardır olduğu gibi bekliyor. Çevresinin tamamen yapılaştığı, yeni binaların bulunduğu boş arsa üzerindeki bina çirkin de bir görüntü veriyor. İçerisine kimsenin girmemesi için kapı ve pencereleri beton ve tuğla ile örülen, çevresini otların sardığı, üstünde ağaçların yetiştiği iki katlı yapının çevresindeki boş alan çevredeki vatandaşlar tarafından araç park alanı olarak kullanılıyor. Tehlike arz ettiği her hali ile belli olan metruk binanın yıkılarak muhtemel risklerin ortadan kaldırılması isteniyor.

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Foto - Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

Çevrede yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, bina ile yanındaki arsanın farklı kişilere ait olduğunu bildiğini anlattı.

#2
Foto - Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

Binanın yıllardır aynı halde bulunduğunu belirten vatandaş, şunları söyledi:

#3
Foto - Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

“Bu bina belki 10 yıldan daha fazladır aynı durumda. İçeri girip çıkan olmasın diye kapı ve pencereleri kapatıldı. Etrafı ot ve ağaçlarla kaptı. Hatta çatısında bir ağaç bile çıkmış. Üzerine ‘Dikkat! Yıkılma tehlikesi olduğundan binaya girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela konulması durumu zaten anlatıyor. Şehrin merkezinde böyle bir tehlikeli binanın yıllardır bu şekilde durması hayret verici. Görüntü kirliliği yanında hem yakında yaşayanlar, gelip geçenler, hem de çevresindeki boş alana araçlarının park edenler için tehlike arz ediyor. Bildiğim kadarı ile İçişleri Bakanlığının tehlike arz eder, alkol, uyuşturucu ve benzeri kötü amaçla kullanımların önüne geçmesi için bu tip binaların yıktırılması için talimatı var. Eskişehir’de buna benzer çok sayıda binanın yıkıldığını biliyorum, ama bunun gibi metruk binalar hala var. Kısacası binanın kendiliğinden yıkılması, çevreye zarar vermesi mi bekleniyor? Yöneticilerin yetkilerini kullanıp bu tip binaları yıkmaları, tehlike arz etmeyecek duruma getirmeleri gerekir”

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