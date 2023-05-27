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Spor
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Szalai için müthiş haber

2023-05-27 15:38:19
Szalai için müthiş haber

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Belçika kulübü Anderlecht'in yakın takibine girdi.

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Foto - Szalai için müthiş haber

Sarı lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçını Anderlecht Antrenörü Robin Veldman'ın da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izlediği ve Batshuayi ve Szalai hakkında notlar aldığı öğrenildi.

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Foto - Szalai için müthiş haber

Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da transfer gündeminde olan Macar stoper için Belçika kulübü de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.

#3
Foto - Szalai için müthiş haber

Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefinin 25 yaşındaki stoperi takımda tutmak olduğu ancak Szalai, ayrılmak isterse gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

#4
Foto - Szalai için müthiş haber

Sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro ancak Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

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