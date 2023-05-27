2023-05-27 15:38:19 Szalai için müthiş haber
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Belçika kulübü Anderlecht'in yakın takibine girdi.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Belçika kulübü Anderlecht'in yakın takibine girdi.
Sarı lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçını Anderlecht Antrenörü Robin Veldman'ın da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izlediği ve Batshuayi ve Szalai hakkında notlar aldığı öğrenildi.
Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da transfer gündeminde olan Macar stoper için Belçika kulübü de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.
Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefinin 25 yaşındaki stoperi takımda tutmak olduğu ancak Szalai, ayrılmak isterse gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro ancak Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
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