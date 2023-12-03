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Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

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Dünya
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Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

2023-12-03 18:10:06
Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler ve kazançlı sporu olan futbolda Suudi Arabistan; Karim Benzema, Neymar ve Jordan Henderson gibi küresel süperstarları ülkeye getirdi. Harcama çılgınlığı sporla sınırlı değil. Son yıllarda Suudi Arabistan filmlere yatırım yaparak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ni kurdu. Şimdi de krallığın hedefinde 187 milyar dolar değerinde küresel bir endüstri olan video oyunları var.

#1
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Nintendo, Take-Two, EA, Activision Blizzard. Bunlar oyun sektörünün önemli parçalarıdır. PIF tarafından finanse edilen Savvy Games Group aracılığıyla krallık, mobil geliştirici Scopely’yi 4,9 milyar dolara ve e-spor organizasyonları ESL ve Faceit’i 1,5 milyar dolara satın aldı.

#2
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Bunların yanında “Önde gelen bir oyun yayıncısının satın alınması ve geliştirilmesi için” 13 milyar dolar daha ayrıldı ve daha fazla milyarlarca dolar da oyun sektörü için ayrıldı. Oyun dünyasından hatrı sayılır bir sözcü, bu planı krallığın fosil yakıtlardan hızla uzaklaşan bir dünyada ekonomik varlığını sürdürmeye yönelik devasa bir çaba olarak nitelendiriyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Bütün bunlar nereye varıyor? EA ve Activision’ın eski yöneticilerinden Savvy CEO’su Brian Ward’a göre Suudi Arabistan, bir oyun “güç merkezi” olmayı, krallığı bir kalkınma ve e-spor merkezine dönüştürmeyi ve bu süreçte belki de Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ı ülkenin başkenti yapmayı hedefliyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

GeForce Now'un kütüphanesi giderek büyüyor. Son olarak kataloğa Call of Duty de dahil olmak üzere bir dizi yeni oyun eklendi.

#5
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Quincy Sorumlu Devlet İdaresi Enstitüsü’nün Demokratikleşen Dış Politika programının yöneticisi Ben Freeman, Suudi Arabistan yatırımları hakkında “Bu asla sadece saf bir ticari yatırım değildir” diyor. “Oyun oynamanın farklı olduğunu hayal etmek benim için zor… En azından sessizliği satın alıyorlar.” ifadelerini kullanıyor.

#6
Foto - Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Neymar, Ronaldo, Benzema, Kante gibi dünya yıldızlarını ülke futboluna kazandıran Suudi Arabistan, Newcastle United gibi İngiltere’nin köklü bir kulübünü satın alan ve F1, golf gibi alanlara da yatırımını esirgemeyen Suudi Arabistan’ın şimdi de oyun dünyasını ele geçirme planı başlamış gibi görünüyor.

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