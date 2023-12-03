2023-12-03 18:10:06 Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!
Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler ve kazançlı sporu olan futbolda Suudi Arabistan; Karim Benzema, Neymar ve Jordan Henderson gibi küresel süperstarları ülkeye getirdi. Harcama çılgınlığı sporla sınırlı değil. Son yıllarda Suudi Arabistan filmlere yatırım yaparak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’ni kurdu. Şimdi de krallığın hedefinde 187 milyar dolar değerinde küresel bir endüstri olan video oyunları var.