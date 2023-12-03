Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamlesi ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Bunların yanında “Önde gelen bir oyun yayıncısının satın alınması ve geliştirilmesi için” 13 milyar dolar daha ayrıldı ve daha fazla milyarlarca dolar da oyun sektörü için ayrıldı. Oyun dünyasından hatrı sayılır bir sözcü, bu planı krallığın fosil yakıtlardan hızla uzaklaşan bir dünyada ekonomik varlığını sürdürmeye yönelik devasa bir çaba olarak nitelendiriyor.