  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kara Kartal'dan flaş golcü hamlesi! Abraham'ın olası ayrılığında... Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu! Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba Otomatik şanzımanı bitiren 6 büyük hata Rakiplerine yine fark atacak reytinglerde! Özel bir bölümle geliyor Teşkilat! Maskeler düşecek... Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı! Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar... Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar! Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında
Spor
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

N'Golo Kante konusunda Fenerbahçe'nin menajerlerin oyununa geldiği ortaya çıktı. Al-Ittihad, Fransız oyuncunun ayrılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

#1
Foto - Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante hakkında dün gece geç saatlerde sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusunun geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koydu. "Ayrılık" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

#2
Foto - Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

Kulüp yönetiminden üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Kante’nin takımdaki teknik değeri ve saha içindeki liderliğini "vazgeçilemez" olarak nitelendirildi. Kulüp içindeki istikrarı korumak adına Kante’nin satılmayacağını resmen duyurdu. Kulüp kaynakları, transfer haberlerinin birçoğunun menajerler tarafından ortaya atıldığını belirtti.

#3
Foto - Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

- Tartışmalar, bazı aracıların komisyon alma amacıyla oyuncuyu diğer kulüplere pazarlama girişiminden ibarettir. Ayrıca sunulan teklifler, Kante gibi bir oyuncunun değerinin çok altında ve mali açıdan oldukça zayıftır.

#4
Foto - Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

Al-Ittihad cephesi, Kante ile kulüp arasında yola devam etme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu vurguladı. Yapılan son açıklamada, Fransız yıldızın sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı ve projenin en önemli parçalarından biri olduğu hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı
Dünya

‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, soykırımcı Siyonist İsrail'in televizyonunda zırladı.
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğün..
Kendini aklamaya çalışırken sobelendi! Ekrem’den 28 Şubat darbesi itirafı
Gündem

Kendini aklamaya çalışırken sobelendi! Ekrem’den 28 Şubat darbesi itirafı

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu, kemalistlerin yıllardır “28 Şubat darbe değil” şeklindeki sözlerini çöpe attı. Kendini aklamak ve..
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23