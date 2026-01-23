Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...
N'Golo Kante konusunda Fenerbahçe'nin menajerlerin oyununa geldiği ortaya çıktı. Al-Ittihad, Fransız oyuncunun ayrılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.
Son günlerde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante hakkında dün gece geç saatlerde sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusunun geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koydu. "Ayrılık" iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Kulüp yönetiminden üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Kante’nin takımdaki teknik değeri ve saha içindeki liderliğini "vazgeçilemez" olarak nitelendirildi. Kulüp içindeki istikrarı korumak adına Kante’nin satılmayacağını resmen duyurdu. Kulüp kaynakları, transfer haberlerinin birçoğunun menajerler tarafından ortaya atıldığını belirtti.
- Tartışmalar, bazı aracıların komisyon alma amacıyla oyuncuyu diğer kulüplere pazarlama girişiminden ibarettir. Ayrıca sunulan teklifler, Kante gibi bir oyuncunun değerinin çok altında ve mali açıdan oldukça zayıftır.
Al-Ittihad cephesi, Kante ile kulüp arasında yola devam etme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu vurguladı. Yapılan son açıklamada, Fransız yıldızın sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı ve projenin en önemli parçalarından biri olduğu hatırlatıldı.
