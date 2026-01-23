Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar...

Al-Ittihad cephesi, Kante ile kulüp arasında yola devam etme konusunda karşılıklı bir istek olduğunu vurguladı. Yapılan son açıklamada, Fransız yıldızın sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı ve projenin en önemli parçalarından biri olduğu hatırlatıldı.