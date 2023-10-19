Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

Tamer Korkmaz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın; Ortadoğu turunda ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı saatlerce beklettiğini aktardı. “Farklı bir dünyanın kapılarının açıldığının ibretlik, çarpıcı örneklerinden biri de Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır geldiği “ezber bozan” noktadır. Muhammed Bin Selman’ın… Joe Biden’dan sonra, bir başka Siyonist Blinken’ı da aşağılaması pek manidardır” ifadelerini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: