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Medya
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

2023-10-19 15:21:12
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

Tamer Korkmaz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın; Ortadoğu turunda ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı saatlerce beklettiğini aktardı. “Farklı bir dünyanın kapılarının açıldığının ibretlik, çarpıcı örneklerinden biri de Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır geldiği “ezber bozan” noktadır. Muhammed Bin Selman’ın… Joe Biden’dan sonra, bir başka Siyonist Blinken’ı da aşağılaması pek manidardır” ifadelerini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

“The Washington Post “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın; Ortadoğu turunda ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı saatlerce beklettiğini” yazdı! *** Akşam planlanan toplantıya gelmeyen MBS, ertesi sabah düzenlenen toplantıya katılıp… Blinken’dan “Gazze kuşatmasının ve her türlü askeri operasyonun durdurulmasını” talep etmiş! *** Hangi Blinken bu? Netanyahu’yu ziyaretinde “Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum” diyen Militan Blinken!

#2
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

Farklı bir dünyanın kapılarının açıldığının ibretlik, çarpıcı örneklerinden biri de Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır geldiği “ezber bozan” noktadır. *** Muhammed Bin Selman’ın… Joe Biden’dan sonra, bir başka Siyonist Blinken’ı da aşağılaması pek manidardır!

#3
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

“Riyad, Tel Aviv ile normalleşiyor” yollu haberlerin çöpe gitmeye mahkûm olduğu… Hadiselerin “görünen tarafına” değil de perde arkasına seyahat edenler için sürpriz değildi. *** Bu durum, Aksa Tufanı Operasyonu ile birlikte “görünür hale” geldi! *** Haydut Devlet ABD, Arap devletleri ile İsrail’in “güvenlik ortakları” olacağı “Askeri Bütünleşme” modeli kurgulamıştı. Arapları, İsrail’leri ile normalleştirmeyi hesaplıyorlardı. *** Normalleşmekten kastettikleri; İsrail’in dümen suyuna girilmesiydi… Bir başka deyişle, teslimiyetti! Aksa Tufanı Operasyonu, işbu Amerika planını can evinden vurdu!”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan on numara hareket! Müslümanların içinin yağları eridi

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