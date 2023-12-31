2023-12-31 14:34:38 Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin ertelenmesi Suudi Arabistan basınında sınırlı bir şekilde yer aldı. BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) derlemesine göre bölgede yer alan basın kuruluşları da maçla ilgili haberlere kısıtlı bir yer verdi. Suudi Arabistan’ın önde gelen medya kurumları maçın organizatörü Riyadh Season’ın açıklamasına yer vererek “futbol kulüplerinin önceden belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle maçın ertelendiğini” aktardı.