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Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren "Süper Kupa" kararı! Böyle yer buldu

2023-12-31 14:34:38
Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin ertelenmesi Suudi Arabistan basınında sınırlı bir şekilde yer aldı. BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) derlemesine göre bölgede yer alan basın kuruluşları da maçla ilgili haberlere kısıtlı bir yer verdi. Suudi Arabistan’ın önde gelen medya kurumları maçın organizatörü Riyadh Season’ın açıklamasına yer vererek “futbol kulüplerinin önceden belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle maçın ertelendiğini” aktardı.

#1
Foto - Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren "Süper Kupa" kararı! Böyle yer buldu

Asharq al-Awsat ve Okaz gibi ülkenin önde gelen haber kurumları, Riyadh Season’ın “maçın düzenlenmesini dört gözle beklediğini ancak spor dışında sloganların ve sembollerin bulunmamasını gerektiren uluslararası futbol kuralları ve düzenlemelerine göre” maçın ertelendiğini aktardı. Ancak sloganların ve sembollerin ne olduğu detaylı bir şekilde belirtilmedi.

#2
Foto - Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren "Süper Kupa" kararı! Böyle yer buldu

The Riyadh Season açıklamasında Türkiye ile yakın temasta olunduğunu ve kuralların maçtan önce Türkiye Futbol Federasyonu ile konuşulduğunu ifade etti. Açıklamada, “ulusal marşın okunması ve Türk bayraklarının olmasında Türkiye Cumhuriyeti’ne duyulan takdir dolayısıyla anlaşıldığı” aktarıldı. Ancak iki futbol kulübünün anlaşmanın kurallarına uymamasının “talihsiz” olduğu belirtildi.

#3
Foto - Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren "Süper Kupa" kararı! Böyle yer buldu

İngilizce yayın yapan Saudi Gazette adlı gazete de organizatörlerin açıklamasına yer vererek futbol taraftarlarının maç saati öncesinde heyecanla stadyumdaki yerlerini aldığını aktardı. “Suudi ev sahiplerinin, kulüplerin siyasi sembollerle sahaya çıkma niyetine izin vermediği için maçın ertelendiği iddialarına” da haberde yer verildi. Katar ile ilişkili olan Al-Araby al-Jadeed adlı haber sitesi ise tarafların açıklamalarına yer veren geniş bir haber yayımladı.

#4
Foto - Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren "Süper Kupa" kararı! Böyle yer buldu

Ekim ayında Suudi Arabistan ve İran arasında, Asya Futbol Konfederasyon Kupası kapsamında İran’ın İsfahan şehrinde oynanması beklenen maç, Suudi Arabistan’ın 2020’de öldürülen İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani’nin heykeli önünde maça çıkmayı reddetmesi üzerine iptal edilmişti. Tarihi rakipler olan İran ve Suudi Arabistan, Çin’in arabuluculuğu ile bu yıl diplomatik ilişkilerine devam kararı almıştı.

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