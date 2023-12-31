Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu

Asharq al-Awsat ve Okaz gibi ülkenin önde gelen haber kurumları, Riyadh Season’ın “maçın düzenlenmesini dört gözle beklediğini ancak spor dışında sloganların ve sembollerin bulunmamasını gerektiren uluslararası futbol kuralları ve düzenlemelerine göre” maçın ertelendiğini aktardı. Ancak sloganların ve sembollerin ne olduğu detaylı bir şekilde belirtilmedi.