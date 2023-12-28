2023-12-28 13:32:34 Suudi Arabistan Kralı, canlı yayında Nihat Kahveci’yi neden aradı! Şoke eden anlar
Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki kalitesiz futbolu eleştiren Nihat Kahveci, canlı yayında ilginç bir mizansen sergiledi. Nebil Evren ile NutSpor YouTube kanalındaki programda Nihat Kahveci Süper Kupa finali için Suudi Arabistan Kralına garanti verdi! 0-0 biten Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında kötü futbol nedeniyle iki takımı da eleştiri yağmuruna tutan Nihat Kahveci canlı yayında ilginç bir şova imza attı. Suudi arabistan Kralı’ndan telefon geldiğini söyleyen Kahveci’nin konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.