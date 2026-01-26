  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ters köşe! Hakan Fidan, “Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” dedi, sebebini de açıkladı Dünyanın gözü oradaydı! Limak Holding talip oldu Uzmanından kritik uyarı: Susuz kalan beyinde iletişim yavaşlıyor! İhmal edilirse demansa yol açabilir Kilo aldırıyor sanıyorduk… Meğer yöntem yanlışmış! Ekmeği böyle tüketen kilo almıyor Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Bursa'da kahreden olay: Babasını kurtarmak isterken can verdi! Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! “İlkelerimle bağdaşmıyor” diyerek istifayı bastı Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu Besiciler uykusuz kuzular güvende
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

Pakistan’ın Türkiye ve Suudi Arabistan’la savunma anlaşması yapması üzerine BAE lieri Bin Zayed'den beklenmedik bir hamle geldi.

1
#1
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan, iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA’nın Pakistan’ın en büyük havalimanı İslamabad’la yakın temasta olduğunu yazmıştı. Ancak İslamabad Uluslararası Havalimanı’nın işletmesi için Ağustos 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GAAC şirketi ön anlaşma imzalandı. Ancak yerel medyaya göre, BAE'nin projeye olan ilgisini kaybetmesi ve operasyonları dış kaynak olarak verecek yerel bir ortak bulamaması nedeniyle görüşmeler çöktü.

#2
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

Pakistan’daki bu vazgeçişin sebepleri sadece yerel ortak arayışı olarak belirtilse de, arka planda Suudi Arabistan ve Hindistan ile kurulan bağlar olduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

Son dönemde hem Arap Yarımadası’nda hem de Afrika’da karşı karşıya gelen, hatta siyasi bir krize de neden olan Suudi Arabistan ve BAE’nin savunmada aldığı kararların etkili olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

Nükleer güce sahip Pakistan’ın Türkiye ile birlikte hareket etmesinin yanında BAE’nin de Pakistan'ın baş düşmanı Hindistan ile yeni savunma anlaşmaları imzalaması ikili ilişkileri zedeleyecek adımlar olarak görünüyor.

#5
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

BAE ve Hindistan, geçtiğimiz hafta savunma ve ticaret bağlarını derinleştirmek için bir anlaşma imzaladı. Hindistan, BAE'den sıvılaştırılmış doğal gaz satın almak için 3 milyar dolarlık bir anlaşmayı hayata geçirdi. Yeni Delhi’de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında yapılan görüşmelerde, ikili ticareti altı yıl içinde iki katına çıkararak 200 milyar dolara yükseltme ve savunma alanındaki ilişkileri güçlendirme konusunda anlaşma imzalanmıştı.

#6
Foto - Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

İslamabad Yönetimi’nin her iki Körfez ülkesiyle de ekonomik ve tarihi bağları olsa da, genel olarak Suudi Arabistan'a daha yakın. Nükleer silahlı Pakistan, uzun zamandır Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde eğitim ve katılım için askeri subaylar ve danışmanlar gönderiyor. Buna karşılık Riyad, İslamabad'a mali bir can simidi sağladı. 2018'de Pakistan'a 6 milyar dolarlık bir yardım paketi verdi. Kaynak: Patronlar Dünyası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

israil bu ülkeye baya görevler vermiş sizce

benim olmadığım yerde sen yap demiş amerika ve israil <<Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu 11,35 milyondur.Şeyh Halife bin Zayid el-Nehyan <Şeyh Maktum bin Raşit el-Maktum<<mason teskilatın italaydaki p2 mason locasına kayıtllar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiği..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23