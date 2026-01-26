Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi

İslamabad Yönetimi’nin her iki Körfez ülkesiyle de ekonomik ve tarihi bağları olsa da, genel olarak Suudi Arabistan'a daha yakın. Nükleer silahlı Pakistan, uzun zamandır Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde eğitim ve katılım için askeri subaylar ve danışmanlar gönderiyor. Buna karşılık Riyad, İslamabad'a mali bir can simidi sağladı. 2018'de Pakistan'a 6 milyar dolarlık bir yardım paketi verdi. Kaynak: Patronlar Dünyası