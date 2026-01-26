Bin Zayed yaptı yine yapacağını! Suudi Arabistan ile Türkiye anlaşınca BAE apar topar çekildi
Pakistan’ın Türkiye ve Suudi Arabistan’la savunma anlaşması yapması üzerine BAE lieri Bin Zayed'den beklenmedik bir hamle geldi.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan, iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA’nın Pakistan’ın en büyük havalimanı İslamabad’la yakın temasta olduğunu yazmıştı. Ancak İslamabad Uluslararası Havalimanı’nın işletmesi için Ağustos 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GAAC şirketi ön anlaşma imzalandı. Ancak yerel medyaya göre, BAE'nin projeye olan ilgisini kaybetmesi ve operasyonları dış kaynak olarak verecek yerel bir ortak bulamaması nedeniyle görüşmeler çöktü.
Pakistan’daki bu vazgeçişin sebepleri sadece yerel ortak arayışı olarak belirtilse de, arka planda Suudi Arabistan ve Hindistan ile kurulan bağlar olduğu ifade ediliyor.
Son dönemde hem Arap Yarımadası’nda hem de Afrika’da karşı karşıya gelen, hatta siyasi bir krize de neden olan Suudi Arabistan ve BAE’nin savunmada aldığı kararların etkili olduğu belirtiliyor.
Nükleer güce sahip Pakistan’ın Türkiye ile birlikte hareket etmesinin yanında BAE’nin de Pakistan'ın baş düşmanı Hindistan ile yeni savunma anlaşmaları imzalaması ikili ilişkileri zedeleyecek adımlar olarak görünüyor.
BAE ve Hindistan, geçtiğimiz hafta savunma ve ticaret bağlarını derinleştirmek için bir anlaşma imzaladı. Hindistan, BAE'den sıvılaştırılmış doğal gaz satın almak için 3 milyar dolarlık bir anlaşmayı hayata geçirdi. Yeni Delhi’de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında yapılan görüşmelerde, ikili ticareti altı yıl içinde iki katına çıkararak 200 milyar dolara yükseltme ve savunma alanındaki ilişkileri güçlendirme konusunda anlaşma imzalanmıştı.
İslamabad Yönetimi’nin her iki Körfez ülkesiyle de ekonomik ve tarihi bağları olsa da, genel olarak Suudi Arabistan'a daha yakın. Nükleer silahlı Pakistan, uzun zamandır Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde eğitim ve katılım için askeri subaylar ve danışmanlar gönderiyor. Buna karşılık Riyad, İslamabad'a mali bir can simidi sağladı. 2018'de Pakistan'a 6 milyar dolarlık bir yardım paketi verdi. Kaynak: Patronlar Dünyası
