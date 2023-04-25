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Dünya
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Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

2023-04-25 21:51:31
Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

Meksika’nın başkenti Meksiko’da su kıtlığı yaşanıyor.

#1
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

Meksika’nın başkenti Meksiko kentinin en büyük sorunlarından biri su kıtlığı.

#2
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

Son yıllarda yaşanan kuraklıkların da etkisiyle nüfusu 10 milyona yaklaşan kentin sakinleri alternatif arayışına giriyor.

#3
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

Çamaşır yıkamak için “Toplu çamaşırhaneler”e giden Meksikalılar, evin içecek suyu ihtiyacını da buralardan karşılıyor.

#4
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#5
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#6
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#7
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#8
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#9
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#10
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#11
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#12
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#13
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#14
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#15
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#16
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#17
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

#18
Foto - Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar

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