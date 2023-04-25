2023-04-25 21:51:31 Susuzluk başkenti sardı! Bakın içme suyunu nereden alıyorlar
Meksika’nın başkenti Meksiko’da su kıtlığı yaşanıyor.
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Meksika’nın başkenti Meksiko’da su kıtlığı yaşanıyor.
Meksika’nın başkenti Meksiko kentinin en büyük sorunlarından biri su kıtlığı.
Son yıllarda yaşanan kuraklıkların da etkisiyle nüfusu 10 milyona yaklaşan kentin sakinleri alternatif arayışına giriyor.
Çamaşır yıkamak için “Toplu çamaşırhaneler”e giden Meksikalılar, evin içecek suyu ihtiyacını da buralardan karşılıyor.
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