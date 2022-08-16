Su verilmeyince yüzlerce dönüm mahsul kurudu! Çiftçiler mağdur oldu

“Bizler sulamamızı bir program dahilinde yapıyoruz” - Hasköy Sulama Birliği Teknisyeni Şahin Özdemir ise iddialar ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz sulamamızı program dahilinde yapıyoruz. 17 Ağustos tarihinde Bük köyünde sulama olacak. Bu sulama Hasköy Sulama Birliği tarafından hazırlanıyor. Resmi bir şekilde ilerliyor. Şu anda dün itibariyle köye su indi, kanal yarım idi ama akşama doğru yağışla birlikte kanal doldu. Sabaha kadar su harıl harıl boşa aktı. Allah’ın bir kulu sulamasını yapmadı. Şu anda halen su boşa akıyor. Bük köylüleri, 'her tarafımız bizim su oldu, bizler artık sulama yapmayacağız' diyerek su istemediler. Bayram tatiline girildi, yağış oldu, sel oldu. Bu yüzden sulama 18 Ağustos’a kadar açılmadı. 18 Ağustos itibariyle sulama açıldı. Bizim sistemimiz köy sırasıyla başlıyor. Bük köyünden başladık, Hasköy, Sarayköy, Karşı köy diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.