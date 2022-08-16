Su verilmeyince yüzlerce dönüm mahsul kurudu! Çiftçiler mağdur oldu

"Su vermeyeceklerse biz artık mahsul de ekmeyelim" - Su dağıtımından sorumlu birliğin kendi köylerine uzun süre boyunca su vermediğini belirten Kayıkçı, şunları söyledi: “Şu anda gördüğünüz gibi mısırlarımız ürünlerimiz hepsi yandı. Buradan Hasköy ve yetkililerine sesleniyoruz. Bizim de ürünlerimiz var. Bu su bayramdan bugüne kadar kanallar dolu bir şekilde akıyor. Biz su hattının en sonundayız. Bunlara da 'bir kere su verelim' diyen yok mu? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Biz de beyan verdik. Bizim de beyanımız var. Beyanda 'ilk baştan başlayacak' diye maddemiz var. Biz en sondayız, bir kere de buraya su salıverin. Bizi bir duysunlar, görsünler, biz de şu suyumuzu bir kere alalım” Çiftçilik yapan Taceddin Alıcı ise, “Ben, Hasköy yetkililerine 20 dönümlük beyanname verdim. Parasını ödedim. 1 Temmuz'da bir defa su verildi bize. Sarımsağa 4 sefer su veriyorum ben” dedi.