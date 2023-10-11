Sürüler su içmeye geldi! Ortaya bu manzara çıktı

Geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışlarla canlanan yaylada daha iyi bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşayan göçerler, ürünleri hem satıp hem de ihtiyaçları için saklayarak kışa hazırlanıyor. Özellikle Nemrut Krater Dağı etrafındaki köylerin meralarını tercih eden çobanlar, burada süt ve et veriminin daha yüksek olduğunu belirtti.