2023-10-11 09:52:24 Sürüler su içmeye geldi! Ortaya bu manzara çıktı
Kalp Gölü’ne su içmeye gelen sürüler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kalp Gölü’ne su içmeye gelen sürüler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda bulunan Nemrut Kalderası’nda yer alan ve görüntüsüyle kalbi andıran göle su içmeye gelen yüzlerce koyun görsel şölen sunuyor.
Nemrut Kalderası’nda bulunan irili ufaklı göletlerden biri olan Kalp Gölü’ne su ihtiyaçlarını gidermek için gelen yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvan gölle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Göl etrafında adeta bir hilal şeklinde dizilerek su ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce küçükbaş hayvan havadan görüntülendi.
Göçerler, Nemrut Kalderası içinde bulunan gölü hayvanlarının geçiş güzergahında olduğundan dolayı su ihtiyaçlarını bu gölden gideriyorlar. İlçe sınırlarındaki Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışlarla canlanan yaylada daha iyi bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşayan göçerler, ürünleri hem satıp hem de ihtiyaçları için saklayarak kışa hazırlanıyor. Özellikle Nemrut Krater Dağı etrafındaki köylerin meralarını tercih eden çobanlar, burada süt ve et veriminin daha yüksek olduğunu belirtti.
Batman’ın Beşiri ilçesinden 4 ay önce yaklaşık 2 bin koyun ile Bitlis’e gelen Serkan Erkin isimli çoban, 5 arkadaşıyla birlikte hayvanları ile birlikte bir ay sürecek olan yolculuklarına yavaş yavaş hazırlandıklarını söyledi.
15-20 gün içinde yola çıkacaklarını belirten Erkin, Bitlis’ten Batman’a bir aylık gibi bir sürede ancak gidebildiklerini söyledi. Erkin, Batman ve bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanlarıyla birlikte Bitlis’e geldiklerini, 4 aylık bir sürecin ardından havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladıklarını söyledi. Serkan Erkin, “Yaylaya geldik. 4 ay oldu buraya geleli.
Dönüş için artık hazırlanıyoruz. Mayıs ayında Batman’da havalar ısınıyor. Orada otlar erken çıkıp erken sararıyor. Burada ise uzun süre otlar yeşil kalıyor. Bu da bizim hayvanlarımızın süt ve et verimini artırıyor.
Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte artık köyümüze dönmeye başlayacağız. Nemrut Krater Dağı’ndan geçerken hayvanlarımızı su birikintilerinin etrafında sulayarak götürüyoruz. Buradan yürüyerek yaklaşık bir ay sonunda köyümüze ulaşacağız. Hem hayvanlarımızı dinlendirerek götürüyoruz hem de dağ yolunu kullanıyoruz. Bu yüzden yolculuğumuz zorlu geçiyor” dedi.
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