Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Aralarında yabancı bilim insanları ve mühendislerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir heyet 9 Haziran’da TUSAŞ yerleşkesini ziyaret etti. Üssün teknolojik altyapısını ve test kabiliyetlerini yerinde inceleyen heyet, tesisin düzenine ve mühendislik kalitesine hayran kaldı. Yerleşke içinde yer alan ve daha önce yurt dışındaki tüneller için üretilen rüzgâr tüneli modellerinin sergilendiği Model Müzesi de ziyaretçilerden tam not aldı. Bu ziyaretin ardından 11 Haziran’da yapılan kapalı oturumda, TUSAŞ’ın üyeliği oy birliğiyle onaylandı.