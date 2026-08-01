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Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

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Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

TUSAŞ Ses Altı Rüzgâr Tüneli’ne küresel onay çıktı. Söz konusu onayla yeni geliştirilen hava araçları uçmadan önce gerçek uçuş koşullarına çok yakın bir ortamda test edilecek.

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Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Defenceturk'te yer alan habere göre, TUSAŞ Ses Altı Rüzgâr Tüneli; uluslararası rüzgâr tüneli organizasyonu olan SATA (Subsonic Aerodynamic Testing Association)’ya resmen üye kabul edildi ve üyelik sertifikasını aldı. 8-11 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 60. SATA Yıllık Toplantısı’nda yapılan oylamayla üyeliği tescillenen TUSAŞ, küresel havacılık ekosistemindeki stratejik konumunu bir adım daha ileri taşıdı.

#2
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yayımlanan GÖKVATAN dergisinin 145. sayısında Ses Altı Rüzgâr Tüneli hakkında güncel bilgilere yer verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii; 12 Ağustos 2025 tarihinde başlattığı resmî başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak TÜBİTAK SAGE – Ankara Rüzgâr Tüneli ve ODTÜ – RÜZGEM’in ardından Türkiye’den organizasyona kabul edilen 3. kurum oldu.

#3
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

1965 yılında ABD’de kurulan ve yaklaşık 100 kurumsal üyesi bulunan SATA; küresel düzeyde aerodinamik iş birliği, tecrübe ve bilgi paylaşımını hedefliyor. Üyeleri arasında NASA, Boeing, Airbus, JAXA gibi havacılık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra BMW, Audi, Honda gibi şirketler de yer alıyor.

#4
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Aralarında yabancı bilim insanları ve mühendislerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir heyet 9 Haziran’da TUSAŞ yerleşkesini ziyaret etti. Üssün teknolojik altyapısını ve test kabiliyetlerini yerinde inceleyen heyet, tesisin düzenine ve mühendislik kalitesine hayran kaldı. Yerleşke içinde yer alan ve daha önce yurt dışındaki tüneller için üretilen rüzgâr tüneli modellerinin sergilendiği Model Müzesi de ziyaretçilerden tam not aldı. Bu ziyaretin ardından 11 Haziran’da yapılan kapalı oturumda, TUSAŞ’ın üyeliği oy birliğiyle onaylandı.

#5
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

2019 yılında projesi imzalanan ve yerli platformların aerodinamik testlerinde dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla inşa edilen TUSAŞ Ses Altı Rüzgâr Tüneli, kapalı döngü tipinde devasa bir test merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Tesis; farklı boyutlardaki modeller üzerinde aerodinamik ve aeroakustik testlerin yapılabilmesi için değiştirilebilir üç ayrı test kesitiyle hizmet veriyor.

#6
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Tesis bünyesinde yer alan 6.4 m x 4.8 m boyutlarındaki Büyük Test Kesiti, büyük ölçekli modellerin Mach 0.4 hızına kadar test edilmesine imkân tanıyor. Daha yüksek hızlardaki testler için tasarlanan 4.9 m x 3.7 m boyutlarındaki Küçük Test Kesiti ise daha küçük modeller için Mach 0.55 hızına kadar çıkabiliyor. Son olarak Açık Test Kesiti konfigürasyonu, model üzerindeki kapalı duvar etkisini tamamen ortadan kaldırarak göreceli olarak en büyük modeller için Mach 0.3 hızına kadar test olanağı sunuyor.

#7
Foto - Sürpriz gelişme: TUSAŞ’ın Türkiye’yi uçuracak projesine onay çıktı

Küçük ve Büyük test kesitlerinin kabul faaliyetlerini 2025 yılı içinde tamamlayan şirket, Açık Test Kesiti’nin kabul süreçlerinde de son aşamaya geldi.

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