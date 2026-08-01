Kilisede o sesi duydu: Müslüman oldu

Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Scott, İstanbul'a ilk geldiğinde hiç Türkçe bilmemesine rağmen insanların kendisine büyük misafirperverlik gösterdiğini anlattı. Bahamalı İlyas Conor Scott, Türkiye'deki tecrübelerine ilişkin şunları kaydetti: "Apartman sahibim İngilizce bilmiyordu, ben de Türkçe bilmiyordum. Buna rağmen beni alıp Avrupa yakasındaki camileri tek tek gezdirdi. Bana kültürünü ve Türkiye'yi göstermek istedi. Bu beni çok etkiledi. İstanbul muhteşem bir şehir. Burada camiler, Cihangir, eğlence hayatı ve kulüpler var ama bana göre gerçek Türkiye, İstanbul'un dışında yaşayan insanların kültüründe ve samimiyetinde yatıyor. Türkiye'yi çok seviyorum ve hep geliyorum."