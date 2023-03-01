2023-03-01 08:13:24 Sürpriz iddia! Türkiye orayı Taliban'a devretti
Taliban'ın dünyadaki konumunu her geçen gün önemli bir noktaya gelirken Türkiye'den önemli bir adım geldi.
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Taliban'ın dünyadaki konumunu her geçen gün önemli bir noktaya gelirken Türkiye'den önemli bir adım geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de deprem felaketi nedeniyle Taliban tarafından para yardımı yapılmıştı.
Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım gönderme kararı alan Taliban, Türkiye Büyükelçiliği’ne 4.5 milyon Afganisi (50 bin dolar) teslim etti. Afganistan'da iki yıl önce yönetimi ele geçiren Taliban'a bağlı Afgan Kızılayı'nın (ARCS), bağışı naylon bir poşet içerisinde teslim etmesi dikkat çekti.
Öte yandan Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri Taliban'a verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde benzer adımı İran attı.
Mepanews'te yer alan habere göre, İstanbul'daki Afganistan Konsolosluğunun İslam Emirliği yönetimine devredilmesi bir süredir gündemdeydi.
İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğin ardından bugün İstanbul'daki konsolosluğun da İslam Emirliği yönetimine devredildiği ifade edildi.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İslam Emirliği yönetimince atanan diplomatların İstanbul'daki Afganistan Başkonsolosluğu'nda göreve başladığı belirtildi.
Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken son dönemde İslam Emirliği yönetiminin diplomatik çabalarının hız kazanmış olduğu dikkat çekiyor.
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