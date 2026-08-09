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Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de gerçek hedef Lukaku değil, Kalimuendo

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Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de gerçek hedef Lukaku değil, Kalimuendo

Fenerbahçe’de santrfor transferinde sürpriz gelişme yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin, Nottingam Forest’ın golcüsü Arnaud Kalimuendo için devreye girdiği öne sürüldü.

#1
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de gerçek hedef Lukaku değil, Kalimuendo

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve hücum hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir Napoli'nin tecrübeli forveti Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilen sarı-lacivertli kulüpte, gündeme sürpriz bir isim geldi. Taraftarların Lukaku transferine yaş, sakatlık geçmişi ve form durumu nedeniyle mesafeli yaklaşmasının ardından rotanın genç yıldıza kırıldığı iddia edildi.

#2
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de gerçek hedef Lukaku değil, Kalimuendo

Fenerbahçe'nin hedefindeki yeni ismin, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan ve geçen sezonu Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Arnaud Kalimuendo olduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün Fransız forvet için 35 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

#3
Foto - Sürpriz gelişme: Fenerbahçe'de gerçek hedef Lukaku değil, Kalimuendo

Nottingham Forest'ın Kalimuendo için kiralama seçeneğine yalnızca "zorunlu satın alma opsiyonu" bulunması halinde sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İngiliz ekibinin talep ettiği fahiş bonservis bedeli nedeniyle daha önce oyuncuyla ilgilenen Real Betis'in masadan kalktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin pazarlıklara hangi şartlarla dahil olduğuna dair detaylar henüz netleşmedi.

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