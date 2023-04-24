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Yaşam
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Surların dibinde bakın ne bulundu

2023-04-24 10:34:09
Surların dibinde bakın ne bulundu

İznik’te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu.

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Foto - Surların dibinde bakın ne bulundu

Bursa’nın 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kenti İznik’te 1500 yıllık mezar ve insan kemikleri bulundu.

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Foto - Surların dibinde bakın ne bulundu

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik'te Çınarlı Caminin yakınındaki Akçeşme sokakta surların dibinde tarihi mezar ve insan kemikleri çıktı. Vatandaş yetkililere Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar yaptıkları İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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