  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk mobilya devinden çalışanlarına büyük fırsat! 41 kişiye Togg hediye edilecek Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar
Eğitim
7
Yeniakit Publisher
Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Halep'te düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye'nin Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur, AA muhabirine, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokul ve lise programlarının sürdürüleceğini, ilerleyen dönemde Anadolu Üniversitesi programlarının da sunulmasının planlandığını söyledi.

1
#1
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Onur, "Türkiye'den Suriye'ye dönmüş, Suriye'ye gelmiş olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının devamını sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokul ve lise programlarını burada sunmaya devam edeceğiz." dedi. Öğrencilerin eğitim yolculuklarını her zaman desteklediklerini belirten Onur, özellikle Türkiye'den Suriye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim imkanlarının önemli olduğunu ifade etti. Onur, "Türkiye'den Suriye'ye dönmüş, Suriye'ye gelmiş olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının devamını sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokul ve lise programlarını burada sunmaya devam edeceğiz." dedi. Öğrencilerin eğitim yolculuklarını her zaman desteklediklerini belirten Onur, özellikle Türkiye'den Suriye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim imkanlarının önemli olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Eğitim alanındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirten Onur, "İnşallah bundan sonraki süreçte Anadolu Üniversitesinin programlarını da burada sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Türkiye'de 14 yıl yaşayan ve eğitim hayatının büyük bölümünü burada sürdüren Juliana Davut da Suriye'ye döndükten sonra Türkiye Açık Öğretim Lisesi aracılığıyla lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu söyledi.

#3
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Davut, Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine devam ettiğini, daha sonra Suriye'ye döndüğünü anlattı. Suriye'ye döndükten sonra lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu belirten Davut, Türkiye Açık Öğretim Lisesi'nin ilk mezunları arasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davut, "Bugün Türkiye Açık Öğretim Lisesi'nin ilk mezunları olarak burada toplandık. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve güzel adımlarla buraya geldik." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Türkiye'de 11. sınıfa kadar eğitim gören 18 yaşındaki Hibetullah Said ise ailesiyle Suriye'ye dönmesinin ardından eğitimine devam edememe endişesi yaşarken açık öğretim imkanıyla lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu ifade etti. Hibetullah, "Burada eğitimime devam edemeyeceğim için çok gerilmiştim, çok üzülmüştüm. Son gün açık öğretim olduğunu duyunca çok sevindim. Son güne zaten kayıt olabildim. Bayağı mutlu olmuştum." dedi.

#5
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Eğitimine Arapça devam etmek zorunda kalmaktan ve yeni bir eğitim ortamına alışmaktan da endişe ettiğini anlatan Hibetullah, özellikle lisenin son yılında böyle bir değişikliğin kendisi için zor olacağını dile getirdi.

#6
Foto - Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Hibetullah, "Çok endişelenmiştim bu yıl mezun olamayacağım diye ya da Arapça devam edeceğim diye. Çünkü yeni bir ortama, yeni bir şeye alışmak çok zor olurdu. Hele ki lisenin son yılı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

halep, musul, kerkük türk şehridir... ama kıbrısta hala sultanın toprağı bile rumda... yazık...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti
Gündem

Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Suriye'de stratejik öneme sahip Lazkiye Havalimanı'nın yönetimi Suriye Sivil Havacılık Otoritesi'ne devredildi. Şam yönetimi, havalimanının ..
Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!
Dünya

Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!

Mexico City'de gece saatlerinde yaşanan akılalmaz olay, ülkeyi alarma geçirdi. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun, Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleye..
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
Spor

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları özel bir tanıtım videosuyla taraftarların beğenisine sundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23