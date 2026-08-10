Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde

Onur, "Türkiye'den Suriye'ye dönmüş, Suriye'ye gelmiş olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının devamını sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokul ve lise programlarını burada sunmaya devam edeceğiz." dedi. Öğrencilerin eğitim yolculuklarını her zaman desteklediklerini belirten Onur, özellikle Türkiye'den Suriye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim imkanlarının önemli olduğunu ifade etti. Onur, "Türkiye'den Suriye'ye dönmüş, Suriye'ye gelmiş olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının devamını sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokul ve lise programlarını burada sunmaya devam edeceğiz." dedi. Öğrencilerin eğitim yolculuklarını her zaman desteklediklerini belirten Onur, özellikle Türkiye'den Suriye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim imkanlarının önemli olduğunu ifade etti.