Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde
Halep'te düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Türkiye'nin Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur, AA muhabirine, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokul ve lise programlarının sürdürüleceğini, ilerleyen dönemde Anadolu Üniversitesi programlarının da sunulmasının planlandığını söyledi.