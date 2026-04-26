ABD'liler Trump faşizmine karşı sokağa indi
ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Washington Hilton oteli önünde bir araya gelen protestocular, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla seslerini yükseltti.
Göstericiler, özellikle Gazze, İran ve Lübnan’da yaşanan saldırılara tepki göstermek için çeşitli pankartlar ve dövizler taşıdı.
Kalabalık, atılan sloganlarla hem tepkisini dile getirdi hem de söz konusu bölgelerde yaşayan halklarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Protestoya katılanlar, İranlılar, Filistinliler ve Lübnanlılar için destek çağrısında bulunarak küresel farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Eylemin zamanlaması da dikkat çekiciydi; gösterinin, her yıl düzenlenen ve siyasi çevrelerin yakından takip ettiği Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında gerçekleştirilmesi bilinçli bir tercih olarak değerlendirildi.
Bu sayede protestocular, medya mensuplarının yoğun olarak bulunduğu bir ortamda mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu.
Gösteri boyunca barışçıl bir tutum sergileyen katılımcılar, uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca protestocular, yaşanan gelişmelere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak dünya liderlerine çağrıda bulundu.
Eylem, farklı görüşlerden insanların ortak bir amaç etrafında birleşebildiğini de gözler önüne serdi.
Sonuç olarak bu protesto, hem sembolik anlamı hem de taşıdığı mesajlar bakımından dikkat çeken bir toplumsal tepki olarak kayda geçti.
İşte protestodan görüntüler...
