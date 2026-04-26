Amerikan uçakları elendi, 42 yıllık Boeing saltanatı bitti! İşte gökyüzünün yeni canavarı
NATO, 1982’den bu yana süregelen hava sahası gözetleme omurgasını tamamen değiştirerek ABD menşeli Boeing uçakları yerine İsveçli Saab’ın GlobalEye platformunu seçti. ABD Hava Kuvvetleri’nin bütçe kısıntıları ve maliyet artışları nedeniyle kendi projelerinden vazgeçmesi, Avrupalı müttefikleri stratejik özerklik arayışına iterek rotayı GlobalEye’a çevirdi. 5 milyar euroyu aşan bu dev proje, NATO tarihinde savunma sanayii dengelerinin Washington’dan Avrupa’ya kaydığının en somut kanıtı oldu.