Amerikan uçakları elendi, 42 yıllık Boeing saltanatı bitti! İşte gökyüzünün yeni canavarı

Defense News tarafından yapılan habere göre NATO’nun Boeing E-7 Wedgetail kararından vazgeçerek yönünü GlobalEye sistemine çevirmesinin ardında, hem askeri hem de endüstriyel açıdan kritik bir süreç yatıyor. Aslında NATO, Kasım 2023’te herhangi bir rekabetçi ihale açmadan Wedgetail modelini tek seçenek olarak belirlemişti; ancak ABD Hava Kuvvetleri’nin Haziran 2025’te gecikmeler, maliyet artışları ve uçağın modern savaş ortamındaki beka kabiliyetine dair şüpheler nedeniyle programı bütçe planından çıkarması dengeleri tamamen değiştirdi. Washington’ın kendi uçağından vazgeçmesi üzerine Hollanda ve diğer Avrupalı müttefikler, Avrupa savunma endüstrisine yatırım yapmanın stratejik önemini vurgulayarak siparişlerini iptal ettiler ve bu boşluğu doldurmak üzere Saab ve Bombardier ortaklığının sunduğu GlobalEye platformu ön plana çıktı.