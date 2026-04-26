Herkes ters köşe! BM’den, birilerini dumura uğratacak “Türkiye” itirafı
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Türkiye'nin çok taraflı sistemde giderek artan etkisini "hayranlık uyandırıcı" olarak niteledi. Türkiye'nin afet yönetimi, mülteci çalışmaları ve teknolojik dönüşümdeki başarısının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Ahonsi, BM’nin bu deneyimleri diğer ülkelere aktarmak için Türkiye ile iş birliğini artırdığını duyurdu. "Güney-Güney iş birliğinin merkezi Türkiye oluyor" diyen koordinatör, Ankara'nın bölgesel etkisinin küresel bir güce dönüştüğünü vurguladı.