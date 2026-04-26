Herkes ters köşe! BM’den, birilerini dumura uğratacak "Türkiye" itirafı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Türkiye'nin çok taraflı sistemde giderek artan etkisini "hayranlık uyandırıcı" olarak niteledi. Türkiye'nin afet yönetimi, mülteci çalışmaları ve teknolojik dönüşümdeki başarısının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Ahonsi, BM’nin bu deneyimleri diğer ülkelere aktarmak için Türkiye ile iş birliğini artırdığını duyurdu. "Güney-Güney iş birliğinin merkezi Türkiye oluyor" diyen koordinatör, Ankara'nın bölgesel etkisinin küresel bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Ahonsi, yaptığı açıklamada, bu yılki Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulunun "gelecek nesiller için adalet ve barış" temasının son derece yerinde olduğunu vurguladı. Dünyanın giderek daha kırılgan bir hale geldiğine dikkati çeken Ahonsi, "Son derece kutuplaşmış, bölünmüş ve giderek istikrarsızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda çatışma var ve bunun üstüne bir de iklim krizi var. Dünya giderek ısınıyor, aşırı hava olayları daha sık yaşanıyor. Yaptığımız her şeyin merkezine adalet ve barışı koymazsak, gençler ve henüz doğmamış olanlar için geleceği güvence altına almak neredeyse imkansız olacaktır." dedi.

Ahonsi, küresel toplumun kısa vadeli çıkarların ötesine geçmesi gerektiğini dile getirerek, uzun vadeli ve kapsayıcı bir vizyonun önemine işaret etti. Geleceği güvence altına almak için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Ahonsi, küresel ölçekte tutarlı politikaların hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu anlattı. Küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahonsi, çok taraflı düzenin zorlu bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Ahonsi, "Çok taraflı düzen açısından küresel sistem zorlu bir dönemden geçiyor. Ancak her zorluğun ardında, sistemi reformdan geçirip yeniden yapılandırarak daha kapsayıcı ve insanlığın ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmek için bir fırsat vardır. Dünya, BM'nin kurulduğu 1945'ten bu yana gerçekten çok değişti. Bu nedenle günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için reformlar kaçınılmazdır." diye konuştu.

Belirsizlik ve çalkantıların aynı zamanda dönüşüm için bir zemin oluşturduğunu dile getiren Ahonsi, reformdan geçmiş ve herkesin çıkarlarına hizmet eden bir BM'nin merkezinde yer aldığı yeni bir çok taraflı sistemin mümkün olduğuna vurgu yaptı. Ahonsi, Türkiye ile BM arasındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını ve karşılıklı fayda ürettiğini belirtti. Türkiye'nin BM'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Ahonsi, Türkiye'nin çok taraflı sisteme verdiği desteğin istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Ahonsi, "BM ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden ve karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık var. Türkiye, hükümetin desteği ve doğrudan katılımıyla, özellikle mültecilere yönelik çalışmalar başta olmak üzere ülkede yürüttüğümüz faaliyetlere önemli katkı sunuyor. İstanbul'daki BM kurumlarının bölgesel çalışmalarına verdiği destekle de bu işbirliğini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Afetlere hazırlık, ekonomik dönüşüm ve teknolojik değişim süreçlerinde geride kalan kesimlerin desteklenmesine yönelik çalışmaların öne çıktığını anlatan Ahonsi, Türkiye'nin bu alanlarda önemli deneyimlere sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin kalkınma deneyimlerinin diğer ülkelerle paylaşılmasının önemine dikkati çeken Ahonsi, "Türkiye, çok taraflı sistemde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Ahonsi, "BM ile Türkiye, Türkiye'deki en iyi uygulamaların bir kısmının diğer ülkelere aktarılması için giderek daha sık işbirliği yapıyor. Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisi, bu deneyim paylaşımını ve Güney-Güney işbirliğini mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Vay vay

Mülteciler konusunda da bizi övmüşler..
