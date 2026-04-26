Herkes ters köşe! BM’den, birilerini dumura uğratacak “Türkiye” itirafı

Ahonsi, yaptığı açıklamada, bu yılki Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulunun "gelecek nesiller için adalet ve barış" temasının son derece yerinde olduğunu vurguladı. Dünyanın giderek daha kırılgan bir hale geldiğine dikkati çeken Ahonsi, "Son derece kutuplaşmış, bölünmüş ve giderek istikrarsızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda çatışma var ve bunun üstüne bir de iklim krizi var. Dünya giderek ısınıyor, aşırı hava olayları daha sık yaşanıyor. Yaptığımız her şeyin merkezine adalet ve barışı koymazsak, gençler ve henüz doğmamış olanlar için geleceği güvence altına almak neredeyse imkansız olacaktır." dedi.