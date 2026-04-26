Bu oyuna gelmeyin! “Bayrak” parolasıyla 1,5 milyonluk tuzak

Durumu anlayan yakınlarının başvurusu üzerine yanına gelen polis memurlarına önce inanmadığını ancak sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden Yalçın, “Ailem ile yeğenim karakola gidip durumu anlatmışlar. Karakol komutanı arayıp, ‘emanetini onlara mı verdin? diye sordu. ‘Verdim’ dedim. ‘Dolandırılmışsın, en yakın polis karakoluna git’ dedi. Buna rağmen yine de inanmadım. Yeğenlerim de telaşlanmışlar, onlar da dolandırıldığımı söyleyip polis karakoluna gittiler. Polis arkadaşlar yanıma geldiler. Yanıma gelmelerine rağmen yine inanamadım, ‘sizin operasyondan haberiniz yok’ dedim. Sonra süreç ve takip başladı. Takipten sonra polis karakolundan çağırdılar. Olay gecesi de oradaki polis arkadaşlar sabaha kadar uyumadan takip ettiler. Onlara da özellikle çok teşekkür ederim. Çok emekleri geçti. Şüpheliler yakalandı. Ben bu yola düştüm, dolandırıldım. Bundan sonra da başka vatandaşların böyle bir yola düşmesini istemiyorum. Kendilerini ‘Savcıyım, polisim, askerim’ diye tanıtıp para isteyen hiç kimseye inanmayın. Hemen polise, karakola, savcılığa gidin. Ben altınlarımı aldım, alamayan birçok kişi var. Ben polisim, savcıyım, askerim diyen hiç kimse para, altın, hiçbir şey insanlardan talep etmez. Bizim hiçbir vatandaşımızın bu türlü telefonlara inanmasın” diye konuştu.