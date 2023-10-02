Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali İhsan Kayacı, “Yaklaşık 8 yıldır aynı adreste ikamet ediyorum. 5-6 ay önce evimizden ufak tefek eşyalar kaybolmaya başladı. Biz şüphelendik ve evimize güvenlik kamerası taktırmaya karar verdik. Kamera takıldıktan 10 gün sonra evimize yine birinin girdiğini tespit ettik. Kameraya baktığımızda evimize giren kişinin üst kat komşumuz olduğunu öğrendik. Kapıyı hiç zorlamadan, kendi evine girer gibi girip çıkıyor. Biz fark etmeyelim diye kapıyı kaç kere kilitlersek, çıkarken o da o kadar kilitleyip çıkıyor. Aynı gün 10 dakika içinde iki defa girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor” dedi.