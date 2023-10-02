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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

2023-10-02 14:06:57
Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

Nevşehir’de sürekli eşyaları kaybolan aile, evlerine güvenlik kamerası yerleştirerek hırsıza ulaştı. Olay, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Yaklaşık 6 aydır evlerinden bir şeylerin kaybolduğunu fark eden Ali İhsan Kayacı, evine güvenlik kamerası yerleştirdi. 10 gün sonra yine evlerinden eşyalarının kaybolduğunu fark eden Kayacı, güvenlik kamerasını izleyince hırsızın üst kat komşusu L.K. olduğunu fark etti. Ali İhsan Kayacı, güvenlik kamera görüntüleri ile polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızlık şüphesi ile L.K.’yi gözaltına aldı. 

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Foto - Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali İhsan Kayacı, “Yaklaşık 8 yıldır aynı adreste ikamet ediyorum. 5-6 ay önce evimizden ufak tefek eşyalar kaybolmaya başladı. Biz şüphelendik ve evimize güvenlik kamerası taktırmaya karar verdik. Kamera takıldıktan 10 gün sonra evimize yine birinin girdiğini tespit ettik. Kameraya baktığımızda evimize giren kişinin üst kat komşumuz olduğunu öğrendik. Kapıyı hiç zorlamadan, kendi evine girer gibi girip çıkıyor.  Biz fark etmeyelim diye kapıyı kaç kere kilitlersek, çıkarken o da o kadar kilitleyip çıkıyor. Aynı gün 10 dakika içinde iki defa girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor” dedi.

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Foto - Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

Çalınan eşyalar içinde ruhsatlı silahın da olduğunu söyleyen Kayacı, "Altın, para ve mutfak robotunun yanı sıra küçük eşyalar da var. Çaldıklarının yaklaşık değeri 60-70 bin lirayı buluyor. Önce eşimin makyaj malzemeleri gitmeye başladı. Fazla önemsemedik. Evde bir yere düşmüş ya da kaldırmışız diye düşündük. Daha sonra farklı eşyalar da kaybolmaya başlayınca şüphelendik, eve güvenlik kamerası taktırdık. Güvenlik kamerası sayesinde de hırsızı tespit ettik” dedi.

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