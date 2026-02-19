Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi
İngiliz British Stell, Türkiye'deki büyük ölçekli proje için kritik bir sipariş aldı. Siparişin İngiliz devine can suyu olacağı belirtiliyor.
British Steel, Ankara-İzmir hattı için on milyonlarca sterlin değerinde dev bir ray tedarik anlaşması imzaladı.
British Steel, Türkiye’deki yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu hattı projesi için on milyonlarca sterlin değerinde kritik bir sipariş aldığını duyurdu. The Guardian’ın haberine göre, şirket bu kapsamda toplam 36 bin ton ray tedarik edecek.
Ankara-İzmir tren hattının seyahat süresini 3,5 saate düşürmesi bekleniyor. Bu sürenin hem yolcu hem yük taşımacılığı için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
Anlaşma, Ankara ile İzmir arasındaki ulaşımı modernize edecek olan yüksek hızlı tren projesini kapsıyor. Şirket, yaptığı açıklamada bu iş birliğini “sekiz haneli bir anlaşma” olarak tanımlarken, projenin Birleşik Krallık çelik sektörü için önemli bir ihracat başarısı olduğunu vurguladı.
Söz konusu sevkiyat, Birleşik Krallık hükümetinin kontrolünde olan ve geleceği hakkında tartışmaların sürdüğü Scunthorpe tesislerinden gerçekleştirilecek. Tedarik, projenin ana yüklenicisi olan ERG International Group üzerinden yürütülecek.
Bu dev sipariş, çelik fabrikasının uzun vadeli geleceğine dair belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde British Steel için can suyu niteliği taşıyor. Şirket yetkilileri, Türkiye ile yapılan bu stratejik anlaşmanın uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracağını ifade ediyor.
