Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi
Haber Merkezi

Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

İngiliz British Stell, Türkiye'deki büyük ölçekli proje için kritik bir sipariş aldı. Siparişin İngiliz devine can suyu olacağı belirtiliyor.

1
#1
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

British Steel, Ankara-İzmir hattı için on milyonlarca sterlin değerinde dev bir ray tedarik anlaşması imzaladı.

#2
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

British Steel, Türkiye’deki yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu hattı projesi için on milyonlarca sterlin değerinde kritik bir sipariş aldığını duyurdu. The Guardian’ın haberine göre, şirket bu kapsamda toplam 36 bin ton ray tedarik edecek.

#3
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

Ankara-İzmir tren hattının seyahat süresini 3,5 saate düşürmesi bekleniyor. Bu sürenin hem yolcu hem yük taşımacılığı için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

#4
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

Anlaşma, Ankara ile İzmir arasındaki ulaşımı modernize edecek olan yüksek hızlı tren projesini kapsıyor. Şirket, yaptığı açıklamada bu iş birliğini “sekiz haneli bir anlaşma” olarak tanımlarken, projenin Birleşik Krallık çelik sektörü için önemli bir ihracat başarısı olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

Söz konusu sevkiyat, Birleşik Krallık hükümetinin kontrolünde olan ve geleceği hakkında tartışmaların sürdüğü Scunthorpe tesislerinden gerçekleştirilecek. Tedarik, projenin ana yüklenicisi olan ERG International Group üzerinden yürütülecek.

#6
Foto - Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

Bu dev sipariş, çelik fabrikasının uzun vadeli geleceğine dair belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde British Steel için can suyu niteliği taşıyor. Şirket yetkilileri, Türkiye ile yapılan bu stratejik anlaşmanın uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracağını ifade ediyor.

Akın

Büyük düşman İngiliz lerden almak yerine yerli ve milli üretsek çelik ray teknolojisi çokmu zor.

Ali

Ne oldu bizim yerli sanayimize, niye sömürgenin ve siyonizmin tEmel desteğine gidiyor finans
