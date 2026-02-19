Süre 7 saatten 3,5 saate düşecek! Türkiye İngiltere'yi havalara uçuracak siparişi verdi

Anlaşma, Ankara ile İzmir arasındaki ulaşımı modernize edecek olan yüksek hızlı tren projesini kapsıyor. Şirket, yaptığı açıklamada bu iş birliğini “sekiz haneli bir anlaşma” olarak tanımlarken, projenin Birleşik Krallık çelik sektörü için önemli bir ihracat başarısı olduğunu vurguladı.