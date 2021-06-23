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Süper lüks 21 otomobili un ufak ettiler

2021-06-23 11:27:47
Süper lüks 21 otomobili un ufak ettiler

Filipinler Gümrük İdaresi, bu hafta 1.2 milyon dolar değerinde 21 kaçak lüks otomobili kepçeyle imha etti. Manila ve Cagayan de Oro'daki iki ayrı ve eşzamanlı etkinlikte 14 Mitsubishi Jeep ve farklı markalardan yedi araba yok edildi.

#1
Foto - 2018-2020 yılları arasında ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan ve farklı alıcılara gönderilen araçların tamamına el konuldu. Ezilmiş araçların listesi, herhangi bir araba tutkununun içini acıtmak için fazlasıyla yeterli.

2018-2020 yılları arasında ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan ve farklı alıcılara gönderilen araçların tamamına el konuldu. Ezilmiş araçların listesi, herhangi bir araba tutkununun içini acıtmak için fazlasıyla yeterli.

#2
Foto - Yok edilen araçlara 2018'den 2020'ye kadar farklı vesilelerle el konuldu. Filipinler Gümrük İdaresi, lüks araçların imha edilme anlarının görüntülerini Facebook hesabından paylaştı.

Yok edilen araçlara 2018'den 2020'ye kadar farklı vesilelerle el konuldu. Filipinler Gümrük İdaresi, lüks araçların imha edilme anlarının görüntülerini Facebook hesabından paylaştı.

#3
Foto - Lüks otomobillerin yok edilmesi, Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte'nin özellikle hassasiyet gösterdiği bir konu olan yasadışı araba ithalatını çökertmek için süren operasyon kapsamında gerçekleşti. Araçların bu şekilde ezilmesi, deneyen herkesle beraber nihai sonucu tüm dünyanın görmesi ve caydırıcı etki yapması amacı taşıyor. Ele geçirilen araçların un ufak edilmesi Filipinler hükümeti için yeni bir şey değil.

Lüks otomobillerin yok edilmesi, Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte'nin özellikle hassasiyet gösterdiği bir konu olan yasadışı araba ithalatını çökertmek için süren operasyon kapsamında gerçekleşti. Araçların bu şekilde ezilmesi, deneyen herkesle beraber nihai sonucu tüm dünyanın görmesi ve caydırıcı etki yapması amacı taşıyor. Ele geçirilen araçların un ufak edilmesi Filipinler hükümeti için yeni bir şey değil. "Hükümetin kaçakçılıkla mücadele çabalarında ciddi olduğuna dair güçlü bir mesaj" göndermek için kaçak araçlar imha ediliyor. Duterte, benzer bir emri 2018 yılında da vermişti. 8 milyon dolarlık lüks araçların ezildiği etkinlikte, 'canavar' gibi bir traktör otobobillerin üzerinden geçmişti.

#4
Foto - Filipinler Gümrük İdaresi tarafından dört gün önce gerçekleştirilen bu etkinlik, her ne kadar daha az

Filipinler Gümrük İdaresi tarafından dört gün önce gerçekleştirilen bu etkinlik, her ne kadar daha az "yıkıcı" olsa da, sınırlı sayıda üretilen McLaren 620R otomobilin tavanının ezildiği anlar son derece dokunaklıydı. Pist odaklı 620R, şimdiye kadar ezilen en nadir otomobil olma özelliğini taşıyor. Sadece 350 adet üretilen 620R'ın kaybı, bu sayının daha da düşmesi anlamına geliyor. Ezilen diğer otomobiller arasında Hyundai Genesis, a Lotus Exige S240, Mercedes-Benz SLK, Bentley Flying Spur, Porsche 911 C2S ve Toyota Solara yer alıyor. Lüks araçların un ufak edildiği kınama faaliyetine Maliye Bakanlığı (DOF), Denetim Komisyonu (COA) temsilcileri ve Komiser Rey Leonardo B. Guerrero başkanlığındaki Gümrük İdaresi'nin kilit yetkilileri tanık oldu. Filipinler Gümrük İdaresi, 9 Şubat 2021'de Cebu Limanı ve Manila Limanı'ndan gelen 17 motorlu aracı da imha etmişti. BMW Z1, Ferrari 360 Spider ve Lamborghini Gallardo da dahil olmak üzere 17 araç ezilerek yok edilmişti.

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