Süper lüks 21 otomobili un ufak ettiler

Filipinler Gümrük İdaresi tarafından dört gün önce gerçekleştirilen bu etkinlik, her ne kadar daha az "yıkıcı" olsa da, sınırlı sayıda üretilen McLaren 620R otomobilin tavanının ezildiği anlar son derece dokunaklıydı. Pist odaklı 620R, şimdiye kadar ezilen en nadir otomobil olma özelliğini taşıyor. Sadece 350 adet üretilen 620R'ın kaybı, bu sayının daha da düşmesi anlamına geliyor. Ezilen diğer otomobiller arasında Hyundai Genesis, a Lotus Exige S240, Mercedes-Benz SLK, Bentley Flying Spur, Porsche 911 C2S ve Toyota Solara yer alıyor. Lüks araçların un ufak edildiği kınama faaliyetine Maliye Bakanlığı (DOF), Denetim Komisyonu (COA) temsilcileri ve Komiser Rey Leonardo B. Guerrero başkanlığındaki Gümrük İdaresi'nin kilit yetkilileri tanık oldu. Filipinler Gümrük İdaresi, 9 Şubat 2021'de Cebu Limanı ve Manila Limanı'ndan gelen 17 motorlu aracı da imha etmişti. BMW Z1, Ferrari 360 Spider ve Lamborghini Gallardo da dahil olmak üzere 17 araç ezilerek yok edilmişti.