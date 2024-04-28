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Spor
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Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

2024-04-28 14:44:56
Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı müthiş bir heyecanla devam ediyor. Ligde 34. hafta maçları oynanırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan son 4 maçı da nefesleri kesecek. Son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip puanını 93 yapmıştı. Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 yenerek puan farkını 4'te tutmayı başardı. Şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları da merak edilenler arasındaydı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Süper Lig'de son 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, rekorlarla birlikte liderliğini sürdürüyor.

#2
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkan Aslan, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 93 yapmayı başardı.

#3
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Bu sonuçla birlikte son haftaların en kritik deplasmanlarından birini de 3 puanla geçen Galatasaray, taraftarına güven verdi.

#4
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanında kazandığı haftada Fenerbahçe de zorlu Beşiktaş derbisinde sahne aldı.

#5
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, moralleri yeniden yükseltmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

#6
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Kanarya, 90 dakikasını rakibine karşı üstün oynadığı dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki Galatasaray ile puan farkını 4'te tutmayı başardı.

#7
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Ligin son haftalarına girilirken iki takım arasında kıran kırana bir yarış sürmeye devam ediyor.

#8
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Futbolseverler ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını inceleyerek puan hesaplaması yapmaya başladı.

#9
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

#10
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

35. hafta: Galatasaray-Sivasspor Konyaspor-Fenerbahçe

#11
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

36. hafta: Fatih Karagümrük-Galatasaray Fenerbahçe-Kayserispor

#12
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

#13
Foto - Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

38. hafta: Konyaspor-Galatasaray Fenerbahçe-İstanbulspor

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