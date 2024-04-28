Süper Lig’de son 4 hafta nefesleri kesecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı müthiş bir heyecanla devam ediyor. Ligde 34. hafta maçları oynanırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan son 4 maçı da nefesleri kesecek. Son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip puanını 93 yapmıştı. Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 yenerek puan farkını 4'te tutmayı başardı. Şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları da merak edilenler arasındaydı. İşte son dakika haberinin detayları…