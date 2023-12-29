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Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

2023-12-29 21:59:23
Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudi yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. TFF yönetimi ile kulüp başkanlarının otelde yaptıkları toplantı devam ediyor. Yaşanan krizle ilgili olarak resmi açıklama bekleniyor.

#1
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

2022-2023 sezonunda Trendyol Süper Lig'i zirevede tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynayacağı Süper Kupa finali öncesi pankart krizi yaşanıyor.

#2
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesi büyük belirsizlik söz konusu. TRT Spor'un haberine göre; Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek iki takımın kafileleri, henüz konakladıkları otelden ayrılmadı.

#3
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda yaklaşık 3 saattir toplantı gerçekleştiriyor.

#4
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

İçeriden edinilen bilgilere göre mücadelenin iptal olduğu ve takımlara otelden ayrılmamaları, stada gitmemeleri konusunda talimat verildiği öğrenildi. Karşılaşmanın ilerleyen bir saate kaydırılma ihtimalinin çok zayıf olduğu ve bu mücadelenin gerçekleşmeyeceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Toplantı sonrası konuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor.

#5
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Bu gelişmelerin ardından karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarların bir kısmı da stadı terk etmeye başlarken, bir kısmı da halen statta maçın iptaline ilişkin anonsu bekliyor.

#6
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un toplantısı devam ederken iki kulüp Türkiye’ye dönmek için hazırlıklarını başlattı. Toplantıda yer almayan ama başkanlarından bilgi aldıkça takımları ile paylaşan yöneticilerin Türkiye’ye dönüş için uçakları planladıkları öğrenildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

#7
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini yönetecek hakem triosu, maçın planlanan saatte başlamaması sonrası konakladıkları otele geri döndü.

#8
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

CNN Türk'ün aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'nin saat 04.15'te Sabiha Gökçen'e, Galatasaray'ın 04.00'te İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.

#9
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Galatasaray - Fenerbahçe finalini izlemeye giden misafirlerin geri dönüş hazırlıklarına başladı.

#10
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Galatasaraylı oyunculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan sarı-kırmızılı takımın malzemecileri stattan ayrıldı.

#11
Foto - Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

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