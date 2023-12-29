Süper Kupa'da kriz: Misafirler şok olacak! Hemen Türkiye'ye geldiler: Kahredecek duyuru!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudi yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. TFF yönetimi ile kulüp başkanlarının otelde yaptıkları toplantı devam ediyor. Yaşanan krizle ilgili olarak resmi açıklama bekleniyor.