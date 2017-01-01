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Sultangazi'deki kuyumcu soygunu aksiyon filmlerini hatırlattı

  • İstanbul Sultangazi'de soyguncuların saldırısına uğrayan kuyumcuyu sivil polisler kurtardı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Sultangazi'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan K., ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı.

  • Hasan K.'nin elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

  • Hasan K.'nın evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı.

  • Neye uğradığını şaşıran Hasan K.'nın imdadına polis yetişti. 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan K.'ya saldırmasının ardından harekete geçti.

  • Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı.

  • Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı.

  • Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.

  • Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Sultangazi'deki kuyumcu soygunu aksiyon filmlerini hatırlattı

  • Sultangazi'deki kuyumcu soygunu aksiyon filmlerini hatırlattı

  • Sultangazi'deki kuyumcu soygunu aksiyon filmlerini hatırlattı

  • Sultangazi'deki kuyumcu soygunu aksiyon filmlerini hatırlattı

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