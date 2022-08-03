İstanbul'da korkunç olay! Kahvehaneye kurşun yağdırdılar

Mahalle sakinlerinden Yakup Tatar, olayı anlatarak, “Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi. Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu.