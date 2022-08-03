  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
İstanbul'da korkunç olay! Kahvehaneye kurşun yağdırdılar

2022-08-03 20:43:25
İstanbul'da korkunç olay! Kahvehaneye kurşun yağdırdılar

Sultangazi’de kavga eden gruplardan bir tanesi iki gün sonra, kavga ettiği şahısların bulunduğu kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı.

#1
Foto - Kahvehanedekilerin karşılık vermesi sonucu yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralanırken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kahvehanedekilerin karşılık vermesi sonucu yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralanırken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Ağustos tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Bugün akşam saatlerinde taraflardan biri diğerine kahvehanede otururken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 Ağustos tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Bugün akşam saatlerinde taraflardan biri diğerine kahvehanede otururken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

#3
Foto - Saldırıya uğrayan grup da silahla karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmaları sürerken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan grup da silahla karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmaları sürerken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

#4
Foto - Mahalle sakinlerinden Yakup Tatar, olayı anlatarak, “Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi. Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu.

Mahalle sakinlerinden Yakup Tatar, olayı anlatarak, “Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi. Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu.

#5
Foto - Yaklaşık 50-60 el ateş edildi. 3-4 yaralı vardı. 3-4 gün önce de aşağı tarafta çatıştılar. 3 senedir bunlar birbirlerine ateş ediyor. Gecesinden de aynı olay yaşanacak burada. Kardeşimi sokağa çıkartamıyorum. Şuan şuradan gideceğim ve belki de ben de vurulacağım. Ona selam veriyorum karşı taraf geliyor niye ona selam verdin diyor. Buna selam veriyorum bu sefer karşı taraf niye ona selam veriyorsun, diyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 50-60 el ateş edildi. 3-4 yaralı vardı. 3-4 gün önce de aşağı tarafta çatıştılar. 3 senedir bunlar birbirlerine ateş ediyor. Gecesinden de aynı olay yaşanacak burada. Kardeşimi sokağa çıkartamıyorum. Şuan şuradan gideceğim ve belki de ben de vurulacağım. Ona selam veriyorum karşı taraf geliyor niye ona selam verdin diyor. Buna selam veriyorum bu sefer karşı taraf niye ona selam veriyorsun, diyor” şeklinde konuştu.

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım
Teknoloji

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, enerji için kullandığı motorin yerine hidrojen enerjisi üzerinde çalışmaya başladı. Devasa enerji tüketi..
İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor
Gündem

İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ’cüleri doldurdun, PKK’lıları doldurdun” sözleriyle ele..
Çin'den bomba etkisi yapacak Türkiye kararı! Resmen seçtiler
Ekonomi

Çin'den bomba etkisi yapacak Türkiye kararı! Resmen seçtiler

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, geçmişteki üretiici konumunu kaybeden Çin'in Made in China etiketi yerine Made in Türkiye olan ürünler..
Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart
Gündem

Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından YÖK ile ilgili dikkat çeken ifadeler k..
Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak’tan ilginç çıkışlar
Siyaset

Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak’tan ilginç çıkışlar

İş adamı Ethem Sancak, dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılımıyla düzenlenen törenle Vatan Partisi’ne üye oldu. İlginç ..
İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Seri üretime geçildi
Teknoloji

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Seri üretime geçildi

Sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İlk kez yerli ve milli olarak üretilen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23