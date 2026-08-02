Süleyman Soylu'dan dikkat çeken sözler: O gece çok korktum gece üçe kadar hiç yatmadım

Türkiye’nin tarihi ve toplumsal birikimi sayesinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu dile getiren Soylu, "Burası Ahmet Yesevi kültürünün ülkesidir. Burası Hacı Bektaş’ın, Mevlana’nın, Köroğlu’nun, Yunus Emre’nin ülkesidir. Burası yardımlaşmanın, dayanışmanın, iyiliklerin ülkesidir. Türkiye’yi, özellikle bu Anadolu coğrafyasını ifsat etmek isteyen dışarısıdır" dedi. İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde kendisini en çok endişelendiren konunun ne olduğu sorusu üzerine Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışmanın yeniden yaşanması ihtimalinden büyük kaygı duyduğunu söyledi. Soylu, "Korkum kendime ait bir korku da değil. Ama biz uyur da bunu engelleyemezsek ve biz gece uyurken toplumun başına, milletin başına, ülkenin başına böyle bir iş gelir diye çok korktum. Gece üçe kadar hiç yatmadım" ifadelerini kullandı.