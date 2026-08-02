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Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

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Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen hizmet konusunda kendisini eleştiren muhtarın ofisini bastı. Yaşananlar gündeme oturdu.

#1
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Haberler sitesinde yer alan habere göre, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisini ziyaret ettiği sırada yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, mahalleye yönelik hizmetlerin eleştirildiği bir WhatsApp grubunda başlayan tartışma, yüz yüze görüşmede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Görüntülerde, Başkan Bilecen’in öfkeli tavırlar sergilediği, yanında bulunan kişilerin ise ortamı sakinleştirmek için müdahalede bulunduğu görüldü.

#2
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Kilis’te Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde yaşanan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü.

#3
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

İddialara göre olay, Muhtar Mustafa Akmanlar’ın muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda mahallesine yeterli hizmet alamadığını dile getirmesi üzerine meydana geldi. Yazılan mesajlara tepki gösteren Belediye Başkanı Hakan Bilecen, beraberindeki heyetle birlikte Akmanlar’ın muhtarlık ofisine gitti.

#4
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Muhtarlık ofisi içinde gerçekleşen olayda, Başkan Bilecen’in muhtar Akmanlar’ın üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Bilecen’i, yanında bulunan belediye çalışanları ve çevredekilerin araya girerek güçlükle tuttuğu ve dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

#5
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından hakkında çıkan parti değişikliği ve transfer iddialarına yanıt veren Bilecen, "Görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Muhtarlık binasının güvenlik kamerasına anbean yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlanan olayın ardından, yaşanan gerginliğe ilişkin tarafların yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

#7
Foto - Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

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