Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı

Haberler sitesinde yer alan habere göre, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisini ziyaret ettiği sırada yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, mahalleye yönelik hizmetlerin eleştirildiği bir WhatsApp grubunda başlayan tartışma, yüz yüze görüşmede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Görüntülerde, Başkan Bilecen’in öfkeli tavırlar sergilediği, yanında bulunan kişilerin ise ortamı sakinleştirmek için müdahalede bulunduğu görüldü.