Akılalmaz anlar! Eleştirileri kaldıramayan belediye başkanı orayı bastı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen hizmet konusunda kendisini eleştiren muhtarın ofisini bastı. Yaşananlar gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen hizmet konusunda kendisini eleştiren muhtarın ofisini bastı. Yaşananlar gündeme oturdu.
Haberler sitesinde yer alan habere göre, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisini ziyaret ettiği sırada yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, mahalleye yönelik hizmetlerin eleştirildiği bir WhatsApp grubunda başlayan tartışma, yüz yüze görüşmede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Görüntülerde, Başkan Bilecen’in öfkeli tavırlar sergilediği, yanında bulunan kişilerin ise ortamı sakinleştirmek için müdahalede bulunduğu görüldü.
Kilis’te Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde yaşanan tartışma, kısa sürede gerginliğe dönüştü.
İddialara göre olay, Muhtar Mustafa Akmanlar’ın muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda mahallesine yeterli hizmet alamadığını dile getirmesi üzerine meydana geldi. Yazılan mesajlara tepki gösteren Belediye Başkanı Hakan Bilecen, beraberindeki heyetle birlikte Akmanlar’ın muhtarlık ofisine gitti.
Muhtarlık ofisi içinde gerçekleşen olayda, Başkan Bilecen’in muhtar Akmanlar’ın üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Bilecen’i, yanında bulunan belediye çalışanları ve çevredekilerin araya girerek güçlükle tuttuğu ve dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından hakkında çıkan parti değişikliği ve transfer iddialarına yanıt veren Bilecen, "Görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı.
Muhtarlık binasının güvenlik kamerasına anbean yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlanan olayın ardından, yaşanan gerginliğe ilişkin tarafların yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23