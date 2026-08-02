Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Ancak tam da bu özerklik onu daha da önemli kılıyor: Batı, bölgenin güvenliğini onu yok sayarak planlayamaz, ama uyumunu da garanti edemez. BM Genel Sekreteri Guterres, neden Kıbrıs sorununu bölgesel güvenlikle bu kadar güçlü biçimde ilişkilendirdi? Çünkü Kıbrıs yalnızca kriz noktalarına yakın değil; Doğu Akdeniz’in coğrafyasına, altyapılarına ve stratejik dengelerine de entegre.