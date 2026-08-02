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Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

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Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Kıbrıs'taki süreci oldubittiye getirmeye çalışan Rum liderine tepki gösteren ünlü yazar Dionysis Dionysiou, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum yazar Dionysis Dionysiou, Rum yönetimi Başkanı Nikos Christodulides’in, “muazzam bir çelişki içerisinde” olduğunu belirterek, “Türkiye’nin es geçilemeyeceği gerçeğini” idrak edemediğini kaydetti.

#2
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

“Batı bölgenin güvenliğini Türkiye’yi yok sayarak planlayamaz” diyen Dionysiou, Güney Kıbrıs’ın da yabancı ülkelerin askeri üssü olduğuna işaret etti. Rum yazar şunları kaydetti:

#3
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Yunanistan’da, Kıbrıs’ta veya İsrail’de bazı analistler Ankara’sız bir bölgesel mimariyi tercih etse de gerçeklik farklı.

#4
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Türkiye Kıbrıs’ta garantör güç, adanın kuzeyinde asker bulunduruyor, boğazları kontrol ediyor, NATO’nun en büyük askeri güçlerinden birine sahip ve Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ile Avrupa arasında kritik bir düğüm noktası.

#5
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

NATO’nun kendisi onu güneydoğu kanadının merkezi bir unsuru olarak tanımlıyor. Bu, Türkiye’nin her konuda Batı ile özdeşleştiği anlamına gelmiyor. Aksine, Rusya ile ilişkiler sürdürüyor, özerk bir rol talep ediyor, İsrail ile çatışıyor, deniz sınırlandırmalarını sorguluyor ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunuyor.

#6
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Ancak tam da bu özerklik onu daha da önemli kılıyor: Batı, bölgenin güvenliğini onu yok sayarak planlayamaz, ama uyumunu da garanti edemez. BM Genel Sekreteri Guterres, neden Kıbrıs sorununu bölgesel güvenlikle bu kadar güçlü biçimde ilişkilendirdi? Çünkü Kıbrıs yalnızca kriz noktalarına yakın değil; Doğu Akdeniz’in coğrafyasına, altyapılarına ve stratejik dengelerine de entegre.

#7
Foto - Dionysis Dionysiou'dan Türkiye itirafı: Muazzam bir çelişki var, kimse bunu idrak edemiyor

Topraklarında İngiliz Üsleri faaliyet gösteriyor; Akrotiri, Orta Doğu operasyonları için ileri bir platform oluşturuyor. Vasiliko’da Amerikan helikopter pisti ile Fransız ve Yunan savaş gemileri için deniz üssü inşa ediliyor; Paphos havalimanı Amerikan, Fransız ve Yunan uçaklarını barındırabiliyor. (Güney) Kıbrıs’ın toprak ve hava sahası zaman zaman İsrail tarafından tatbikatlar için kullanılıyor.

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