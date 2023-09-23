Sular 500 metre çekildi! O adaya girişler yasaklandı

Girişler engellendi En son 2021 yılının Eylül ayında ortaya çıkan ve o zaman yolu gören vatandaşlar, otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürdü. Ancak bu sene DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek kapatıldı. Esnaf memnun oldu Sevgi Adası civarında ki esnaflar ise DSİ’nin kararından memnun oldu. Esnaflar, yolun ortaya çıktığı her dönemde boğulmaların yaşandığını veya adaya gece saatlerinde giden bazı kişilerin uygunsuz davrandıklarını söyledi.